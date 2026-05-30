「激安」スクーターが蘇る!?

「東京モーターショー」から名前とコンセプトを改めて、2023年より2年に一度のサイクルで一般向けイベントを開催している「Japan Mobility Show（ジャパンモビリティショー）」。このショーでは、毎回各メーカーから多様なコンセプトモデルが発表されます。

中でも、2023年にスズキが公開した電動バイクのコンセプトモデル「e-choinori（イーチョイノリ）」は、展示された数多くのクルマやバイクの中でも最小クラスのサイズ感と、最低限の装備という構成で多くの注目を集めました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「eチョイノリ」です！ 画像で見る（30枚以上）

同車両は、パナソニック サイクルテック社製の電動アシスト自転車用バッテリー、駆動ユニットを使用した原付一種相当の電動スクーターで、スズキが過去に発売した「チョイノリ」をベースに製作されています。

そもそもチョイノリといえば、「ちょっとだけ乗りたい人」をターゲットに開発された、近距離移動に特化したスクータータイプの原付です。

2003年2月11日に登場した初代モデルは、「走れ。国産。￥59800」というキャッチコピーと共に、国内生産でありながら税抜5万9800円という低価格で登場しバイク業界に衝撃を与えました。

この低価格は、スズキの企業努力によって実現されたもので、部品点数を徹底的に削減することにより、生産コストや工数、組み立てに必要な人員と時間を減らし、低価格化を達成していました。

パワーユニットには、当時の新技術「高速めっきシリンダー」の導入などにより、従来の4サイクル50ccエンジン（スズキ車）より4割の軽量化を達成した49cc空冷4ストローク単気筒OHVエンジンを搭載し、最高出力は2.0PS／5500rpm、最大トルクは0.3kgf・m／3500rpmを発揮。発売当時の燃費性能は76km／L（30km／h定地走行）と公表されていました。

足回りには前後ともにドラムブレーキを採用し、タイヤサイズは前後共通で80／90-10。コスト削減のためリアサスペンションが省略されたシンプルなリジッド構造を採用し車重39kgを達成しています。

デザインは、丸みを帯びたフロントカウルとシンプルなボディラインが特徴的で、初代モデルでは材料着色樹脂を使用しながら、白、青、黒、黄、オレンジ、ベージュの6色と豊富な車体色が設定されていました。

このe-choinoriは、かつてスズキが販売していた原付スクーター「チョイノリ」を基に作られています。パワーユニットにはパナソニック サイクルテック社製の電動アシスト自転車用バッテリーと駆動ユニットが採用されており、原付一種相当の電動スクーターとして開発されました。

そもそもベースとなったチョイノリは、「ちょっとだけ乗りたい人」をターゲットとし、近距離移動に特化して開発されたスクーターです。

2003年2月11日に発売された初代モデルは、「走れ。国産。￥59800」というキャッチコピーを掲げ、国内生産でありながら税抜5万9800円という驚きの低価格を実現し、バイク業界に衝撃を与えました。

この価格設定は、スズキの企業努力の賜物です。部品の数を徹底して減らすことで、生産コストや工数、組み立てに必要な人員と時間を削減し、低価格化を達成していました。

搭載されたパワーユニットは、49cc空冷4ストローク単気筒OHVエンジンです。当時の新技術「高速めっきシリンダー」の導入などにより、スズキの従来の4サイクル50ccエンジンと比較して4割もの軽量化に成功していました。その性能は最高出力2PS／5500rpm、最大トルク0.3kgf・m／3500rpmを発生させるもので、発売当時の燃費性能は76km／L（30km／h定地走行）と公表されていました。

足回りは、コスト削減のためにリアサスペンションが省略されたシンプルなリジッド構造を採用し、前後ともにドラムブレーキが備わります。タイヤサイズは前後共通で80／90-10となっており、これらの工夫により車重39kgという軽さを実現しています。

丸みを帯びたフロントカウルとシンプルなボディラインが特徴的なデザインで、初代モデルでは材料着色樹脂を使いながらも、白、青、黒、黄、オレンジ、ベージュという6色の豊富なボディカラーが用意されていました。

2003年12月には、フロントカウルをなくしてフレームを露出させ、フラットなハンドルバーを装備したスポーティな外観の「チョイノリSS」がバリエーションモデルとして加わりました。

その後も純正の前カゴを取り付けやすくした実用重視の「チョイノリII」やセルフスターター付きモデルが追加されるなど、利便性の向上が図られていきました。

多くの人々に愛されたチョイノリですが、ガソリンモデルは排ガス規制への対応に伴うコストの問題から、2007年8月末をもって生産を終了しました。

2023年のジャパンモビリティショーで公開されたe-choinoriは、フレームや外装関係がほぼ当時の面影を残す懐かしい仕上がりです。搭載されるバッテリーは脱着式の16Ah市販品であるため、家庭での充電が可能です。さらに、同形状のバッテリーを使用するいわゆる「電動ママチャリ」とバッテリーを共有できるという利点もあります。

発表以来、e-choinoriには2025年以降の市販を望む声が上がっていましたが、現在までに同モデルに関する追加の情報はありません。現状では、スズキは同時に発表されたペダル付きの電動モペット「e-Po」の開発に力を入れているようです。

しかし、市販が近いと予想されるe-Poも、e-choinoriと同様にパナソニック製のユニットを使用しています。そのため、この2機種でパワートレインを共有することで、生産の効率化やコスト削減が図られる可能性は十分にあると考えられます。

かつて「割り切りの極み」として大きな販売実績を上げたチョイノリの復活が待たれます。