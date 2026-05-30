「やっぱり止めてくれた」阪神最強左腕が連敗ストッパー　自己最多の6勝をマーク　“魔球”にも注目「キレキレやな」「打者が完全に翻弄されている」

高橋はキャリアハイの6勝をマークした（C）産経新聞社

阪神は5月29日のロッテ戦（ZOZOマリン）に1−0の完封勝利。今季試合前までで4完封と無双投球を続ける先発左腕の高橋遥人の快投も実り、連敗を3で止め、交流戦初勝利をあげた。

【動画】どうやって打つの？打者も思わず振ってしまう高橋の“魔球”シーン

高橋は初回先頭の小川龍成に死球を与えるなど不安定な立ち上がり。しかし後続を併殺打に打ち取ると2回からは波に乗る。打線は2回1死満塁のチャンスに中野拓夢の内野ゴロの間に1点を奪う。

差は1点と緊迫したゲーム状況の中、高橋のキレ味鋭い変化球が注目を集めたシーンもあった。

8回、先頭の池田来翔を追い込むと、4球目の曲がり幅の大きいカットボールに池田が空振りしながらボールが身体に当たる異例のシーンがあった。

これにはファンの間からも「変化球のキレが異常 打者が完全に翻弄されている」「キレキレやな」「えげつない投球」「パでも無双か」「完全に魔球じゃん」「打者目線からするとボール消えてるんやろな」「振った球が右打者に当たるって、ジェフを思い出す」「恐ろしいキレ」と反響を呼んでいる。

高橋は直球のほかにツーシーム、スライダー、カットボールとどれも一級品とあって、打者が的を絞りにくいことでも知られる。