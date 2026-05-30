シャフトのしなりを最大限にする方法！シニアプロが飛距離アップテクを解説

ドライバーが飛ばなくなった、と感じたら自分がガンバるのではなく、クラブに仕事をさせることが重要。シャフトのしなりを活用すれば、まだまだ飛ばせます！

体の中心の力が先端に伝わるように振る

シャフトをしならせようとして、腕をねじったり手首を無理に返したりする人がいるが、それはNG。手や腕の動きは必要最小限にしたほうがいい、と鈴木亨はいう。

「ドライバーを体の正面にセットし、グリップエンドを支点にヘッドを上下に動かしてみてください。このシンプルな動作でもシャフトはしなり、クラブは大きく動きます。スイングするときも同じで、手を体の正面に置き、腕をねじらずに振る。体の中心の力が先端（ヘッド）に伝わるように体と腕の同調性を高めれば、シャフトは効率よくしなります。

手や腕を使いすぎる人は、シャフト部分を握るシャドースイングがオススメ。ダウンスイング以降、シャフトが体に当たらないように振ると正しい動きが身につきますよ」

シャフトのしなりを感じていますか？

ダウンスイングもフォローも手とクラブが体の正面にあるのが理想

【×】手が体の正面から外れる

腕をねじったり手首を無理に返したりすると、手が体の正面から外れてしまい、シャフトはしならない

【Point１】手元の動きを抑えたほうがシャフトはしなる

腰の前でドライバーを握り、ヘッドを上下に動かしてみよう。手元の動きを抑えたほうがシャフトはしなり、反対に手元を大きく動かすとしならない。スイングも同じで、手を体の正面に置き、余計な動きを加えないことが大事

手はつねに体の正面

グリップエンドをヘソに当て、クラブを水平に振る。これがスイングの基本で「手がつねに体の正面にある」ことを理解すれば同調性が高くなる

【Point２】体の回転と腕の振りをそろえる

シャフトのほぼ中間を握り、クラブを体の左側にセット。ダウンスイング以降、シャフトが体に当たらないように振る。体を左に回しながら腕を振り、同調性を高めることがポイント。

このシャドースイングを繰り返すと、手とクラブが体の正面に収まり、シャフトのしなりを活かして飛ばせる

この形からスタート！

【×】シャフトが体に当たる

手や腕を使いすぎている人は、ダウンスイングやインパクトでシャフトが体に当たる。セルフチェックとして試してみよう

いかがでしたか？ シャフトをしならせましょう。

レッスン＝鈴木亨

●すずき・とおる/1966年生まれ、岐阜県出身。178cm、80kg。レギュラーツアー8勝。16年にシニア入り。18年にシーズン3勝をあげて賞金ランキング2位。22年のファンケルクラシックでシニア通算6勝目を飾った。フリー。

構成=小山俊正

写真=中野義昌

協力=季美の森ゴルフ倶楽部