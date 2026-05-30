「ソフトバンク２−０広島」（２９日、みずほペイペイドーム）

広島が２０２２年以来４年ぶりの１安打零敗を喫し、今季ワーストの借金１０に達した。５月に借金１０を背負うのは１２年以来１４年ぶりの屈辱。交流戦も１４年以来１２年ぶりとなる開幕４連敗となった。最下位・中日にも０・５差に迫られる厳しい状況だが、新井貴浩監督（４９）は「まだ始まったばかり」と交流戦での巻き返しへ力を込めた。

鯉党にとっては光を見いだすことすら難しい一戦。先発・玉村は奮闘したが、打線は相手先発・大関に１安打完封星を献上した。３連敗で乗り込んだ鬼門の地・福岡で悪い流れを食い止めることはできなかった。ただ、希望はある。指揮官が言うように交流戦は「まだ始まったばかり」。盛り返す機会が残されている限り、前を向く。

打線は指名打者にモンテロを据え、この日から約１カ月ぶりの１軍昇格を果たしたファビアンを「７番・左翼」で起用。３打数無安打だったが、外野にライナー性の鋭い打球を飛ばした。指揮官は「（試合全体で）ヒット１本だけど、ファビアンにしても良い当たりが何本かあった。捉えた打球が正面にいったり、相手の良いプレーでアウトになったりとか、そういうのもあったと思います」と結果だけではなく、内容にも目を向けて全体を見渡した。

その中で小園も４戦ぶりにスタメン復帰した。２４日・中日戦（バンテリン）での遊撃守備を新井監督から「ああいうプレーをされると、チームの士気が落ちる」と厳しく評価され、二回の守備から途中交代。その後はベンチスタートが続いていた。

こちらも３打数無安打で快音は聞かれなかったが、「今日はスタメンで行こうと思っていた。ヒットは出なかったけど、いい姿でプレーしていたと思います」と指揮官は評価した。小園自身も「良い感じに捉えて、相手の正面にいった打球も多かった。そこは仕方ないかなと思います」と切り替えを強調した。

チームは今季ワーストの４連敗。１安打零敗は２２年７月２９日・中日戦（マツダ）以来４年ぶりの屈辱となった。敵地球場がペイペイドームに改名後のソフトバンク戦は１分けを挟み８連敗となり、球場名がヤフオクドームだった１８年６月１７日に勝利して以降、約８年にわたって勝利から遠ざかるなど、苦しい数字が並ぶ。

この日、チーム唯一の安打となる二塁打を放った菊池は「『やってやろう』、『勝ちたい』という気持ちはみんな持っている。その中で気持ちだけではなく、冷静に流れを見たりすることが全員でできれば。それができれば絶対に良くなると思う」と語った。またすぐに次の戦いはやってくる。ここからはい上がるため、チーム全体で必死にもがいて前に進み続ける。