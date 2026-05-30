「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神は先発の高橋遥人が８回２安打無失点で無傷の６勝目。９回を締めたラファエル・ドリスが７セーブ目を挙げた。連敗を３で止めた藤川球児監督の試合後、主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−高橋は苦しい展開の中で試合をつくった。

「そうですね。（打線に）決定打がない状態ですからね。なかなか、あれでは決まらない。野球の試合って決まらないですけど、球際強くやってくれましたね」

−八回はピンチで踏ん張った。

「彼の今まで通ってきた、努力したところがあそこで発揮されたと思います。いい形で出ていると。勝負のボールに関して甘くならない。そこはやっぱり今まで彼が積んできたものですから、そこは若い投手には参考になるでしょう」

−打線は序盤から１点を取りきるところで取り切った。

「きっちりできている選手もいるし、やっぱり目に見えないミスというのが見える若い選手はいますね」

−決定打という部分で打順も考えながら。

「ＤＨが、ありますから。ＤＨのある野球とＤＨのない野球というのは、すみ分けて考えながらやっていけなければいけませんし。球場の広い狭いも、もしかしたら考えなければいけないかもしれないし」