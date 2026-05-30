「自分らしく頑張ります」腹筋バキバキの女子ハードラーが“決意”…「本当に本当にかっこいいです」
中島ひとみがインスタで感謝の思いを述べた(C)Getty Images
陸上女子100メートル障害の中島ひとみが自身のインスタグラムを更新し、5月17日に行われた「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京」での応援に感謝の思いを述べた。
【写真】腹筋バキバキ…笑顔の中島ひとみをチェック
中島は今大会で12秒90（向かい風0.9メートル）で4位という結果で、今季自己ベストを記録し「5月の連戦、沢山の応援本当にありがとうございました！」と、ファンの応援に感謝した。
インスタの写真は鍛え上げられた腹筋が印象的で、笑顔で手を挙げており「先週末は、日本選手権へのラストチャンスやそれぞれの記録に挑戦する姿を近くで沢山見ることができました」と綴ると、「結果が出た人、思うようにはいかなかった人もいる中でそれでも何かに夢中になる姿や、目標を必死に追いかける姿は本当にかっこよくて、見ているこちらまで力をもらいました」と感想を述べた。
続けて「わたしも、自分の走りや挑戦する姿で少しでも誰かの背中を押せる人でいられるように、自分らしく頑張ります 来月、いい笑顔で会えますように」と、決意を述べた。
この投稿には「相変わらず可愛いですね」「挑戦する姿かっこよくて、背中押してもらってます」「本当に本当にかっこいいです」「美しいです！！また現地で応援しに行きたいです！！！」「めっちゃ可愛い」「同じ時代を生きててくれてありがとう！」と、続々とコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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