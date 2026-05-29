『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から［K］さんの［ジムニー（JB64）］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Kさん

年齢：40代

車両名：スズキ ジムニー（JB64）

装着ホイール：A・LAP / A・LAP-J（アームズグレー）

車歴：シビッククーペ、シビックフェリオ、インテグラ、RAV4、ジムニー ほか

主な使用シーン：街乗り

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝A・LAP-J〟を選んだ理由は？

「デザインが気に入ったことに加えて、軽さや性能にも期待できるところが大きな理由です。以前からRAYSには憧れがありましたし、ジムニーをスポーティな雰囲気に仕上げたいという思いもありました。さらに、この限定カラーの雰囲気も気に入っています。ステッカーのデザインも良く、足元にさりげない特別感を出せるところが魅力でした」

装着して特に気に入っているポイントは？

「A・LAP‐Jの限定カラー〝アームズグレー〟が、ジムニーのボディと同色！ 全体のまとまりが出ました。

リムのステッカーがワンポイントになっているのもお気に入りです。デザインの満足度も高く、ホイールを変えたことでクルマ全体の雰囲気も良くなりました。」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。ホイールを変えたことで、走りも軽快になったように感じています。愛車を見るのがより楽しくなりましたし、クルマとの一体感も増した気がします。写真映えするようになったのも大きな変化です。ジムニーらしい雰囲気を残しながら、足元が変わることで全体の印象がグッと引き締まりました」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

「見ため！」

このホイールは、どんな人におすすめ？

「愛車の雰囲気を変えたい人におすすめしたいです。ホイールカスタムが初めての人でも、足元を変えるだけでクルマの印象が大きく変わることを実感できると思います。見た目も走りも大事にしたい人、車種に合う定番を選びたい人にも合うホイールだと思います。ほかの人と少し差を付けたい人にもおすすめです」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「次に気になるのは、TE37のジムニー用です。今回RAYSホイールを装着して、足元が変わる楽しさを実感できたので、今後もジムニーに似合うRAYSホイールには注目していきたいです」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した［K］さんの［ジムニー（JB64）］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。