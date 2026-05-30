デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はプロ野球で初めて背番号「０」を着用した選手を取り上げる。

◇ ◇

広島は７９、８０年に連続日本一を果たした後、８１年２位、８２年には４位と低迷が続いた。そこでチームは「ゼロからの再出発」を掲げ、抜本的なチーム改革に乗り出した。その一環として、若手を中心に背番号を大幅に変更。その目玉ともいうべきが、長嶋清幸外野手の「０」番だった。

８０年に静岡・自動車工からドラフト外で入団した長嶋は、小柄ながら卓越したバットコントロールで活躍。１年目には地元の静岡草薙球場で行われたヤクルト戦で早くもプロ初本塁打を放つなど、頭角を現してきた。

背番号６６からの異例の変更に、大きな話題が集まった。球場では絶えず背中に視線を集め、「ＮＡＧＡＳＨＩＭＡ ０」と書かれたユニホームに向けてシャッター音が鳴り響いた。

発奮した長嶋は守備でも長足の進歩を遂げ、センターに定着。不動の中堅手だった山本浩二は左翼へ回り、守備の負担も減らすことができた。

背番号０でグラウンド狭しと駆け回った長嶋は、全１３０試合に出場。１３７安打、１３本塁打、打率・２９５と飛躍を遂げた。初のゴールデングラブ賞も獲得し、セ・リーグを代表する外野手となる。８４年阪急との日本シリーズでは３本塁打を放ってＭＶＰに輝く。背中ではなく、顔と腕前を全国のファンに知らしめた。（デイリースポーツ・高野 勲）

Ａ…広島の長嶋清幸