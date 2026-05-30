ロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡが２９日、神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホールで、２３会場３３公演を巡るホールツアー「ＵＮＥＮＤＩＮＧ ＪＯＵＲＮＥＹ−ＦＯＲＥＶＥＲ−」をスタートさせた。ボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩ（５６）以外の４人は秦野市出身で、バンド結成日にあたる同日に初の地元凱旋ライブが実現。２月１７日に５６歳で死去したドラム・真矢さんの思いも胸に、さらにパワーアップしたＬＵＮＡ ＳＥＡを見せつけた。

１９８９年の結成から３７年の時を経て、故郷に帰還を果たした。１４００人のＳＬＡＶＥ（ファンの呼称）に迎えられ、ＲＹＵＩＣＨＩは「初の秦野！会いたかったぜ！」と雄たけびを上げて「今夜は真矢の思いも連れてきた。飛ばしていくぞ！飛ばしていくぞ！飛ばしていくぞ！」と気合の三連発。冒頭からコール＆レスポンスが飛び交う展開となり、メンバーの笑顔が咲いた。

昨年１１月にＬＵＮＡ ＳＥＡの楽曲が秦野駅の列車接近メロディーに採用され、真矢さんが観光親善大使を務めていたこともあって同市と急接近し、今回のステージが実現した。ベースのＪ（５５）は「今日ここでやれて感無量です。こんなやつらを温かく迎えてくれてありがとうございます！」と頭を下げた。

この日は小田急・秦野駅に、電光掲示板の「おかえりなさい！」というメッセージや「ＷＥＬＣＯＭＥ ｔｏ ＨＡＤＡＮＯ」と書かれたパネルが掲出された。公演のために会場までアクセスする電車やバスが増便されるなど、地元の温かさに触れる初日となった。

代表曲「ＲＯＳＩＥＲ」から最新曲「ＦＯＲＥＶＥＲ」まで全１６曲を届け、さらに進化した姿を誇示。ギター・ＳＵＧＩＺＯ（５６）は「真矢がいなければ、今夜はなかった。真矢が今日を一番楽しみにしていたから、笑っているはず。良かったね」と天を仰ぎ、「秦野の思いをしっかり全国に伝えていきたい。何を隠そう、正真正銘故郷ですから！」と白い歯を輝かせた。

結成日を迎えて“３７歳”となったＬＵＮＡ ＳＥＡに向けて、ＳＬＡＶＥが７分間にわたってバースデーソングをプレゼントする場面も。愛に包まれた初日となり、ＲＹＵＩＣＨＩは「秦野！愛しているよ！」と感激した。１２月１２、１３日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、１２月１９、２０日に東京・有明アリーナでの追加公演も決定。地元でのパワーチャージを終え、最終日まで駆け抜ける。