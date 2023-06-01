日経225先物：30日2時＝220円安、6万6250円
30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の6万6250円と急落。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては79.5円安。出来高は8659枚となっている。
TOPIX先物期近は3945.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66250 -220 8659
日経225mini 66250 -205 170366
TOPIX先物 3945.5 -16.5 22911
JPX日経400先物 35905 -170 507
グロース指数先物 809 -5 857
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3945.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66250 -220 8659
日経225mini 66250 -205 170366
TOPIX先物 3945.5 -16.5 22911
JPX日経400先物 35905 -170 507
グロース指数先物 809 -5 857
東証REIT指数先物 売買不成立
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