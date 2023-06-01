　30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の6万6250円と急落。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては79.5円安。出来高は8659枚となっている。

　TOPIX先物期近は3945.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.67ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66250　　　　　-220　　　　8659
日経225mini 　　　　　　 66250　　　　　-205　　　170366
TOPIX先物 　　　　　　　3945.5　　　　 -16.5　　　 22911
JPX日経400先物　　　　　 35905　　　　　-170　　　　 507
グロース指数先物　　　　　 809　　　　　　-5　　　　 857
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース