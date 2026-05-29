「ファーム・交流戦、巨人４−１阪神」（２９日、ジャイアンツタウンスタジアム）

阪神は逆転負けを喫した。

先発能登が六回途中３失点。富田が２番手で１回１／３を無失点と好投した。打線は１番・谷端が２安打とアピールした。

−先発した能登は。

「粘りきれんかったね。四球出しながらもなんとか１点で凌いでたんだけど、６回までってところで２アウトからでしょ。非常にもったいない」

−富田が好リリーフ。

「この前も良かったしね、左の岡田も１軍経験あるバッターをリズムよくテンポ良くね。やっと左バッターに対して厳しくいろんな球種使いながらこの２試合結果出てきてるんで、これを続けなあかんな。キレが出てきたらいい。スピードガンよりもキレよ。彼は。あとコントロール」

−打線は４試合で３得点。

「ジャイアンツのピッチャーもドラフト２位か。開幕でも投げてたけど１点しか取っちゃいけないみたいな交流戦は。そんな決まりないでしょ」

−１番の谷端が２安打。

「内容が良くなってきたよ。この前の西武戦でもアウトにはなってもいい内容になってきてるんで。夏場になってきてこれから谷端が調子上がってくるかなというところだな」

−４回の判定のところは。

「いや、こっちから見ててね、切れたかなと。コンスエグラのアピールも含めて。ジャッジにどうのじゃないんだよ。確認をしてくださいということでね、集まって。やっぱり塁審も見にくいところもあるだろうし。そういうところで、彼らも勉強なんで。集まって、判定がファウルってなるってことはね、アンパイアの方たちのちゃんとした協議の結果だから。こちらから見てても微妙な打球だよ。ホームランって言われてても、こっちは何にも。しょうがないよ」