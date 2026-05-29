テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２５日に放送された。

この日のゲストは、女性芸人・ヒコロヒー、シソンヌ・長谷川忍。

ヒコロヒー「ＭＥＧＵＭＩさん、お忙しいと思うんです。本当に。お忙しいと思うんです。番組でご一緒したときに、ビックリしたんですけど。スケジュールをすっごい小っちゃく切って日々を生きていると。朝、これして、あれしてって、パキッとなさってるんですよ」とＭＥＧＵＭＩが細かくスケジュールを刻んでいることを改めて聞いた。

ＭＥＧＵＭＩは「もうパキパキなんですよ。隣にいる人がいつもグッタリしてるんですよね。同じペースで。気の毒…」と苦笑した。

ヒコロヒーは「もう休もう！みたいな時ないんですか？だらーみたいな」と聞くと、ＭＥＧＵＭＩは「休もう！ってなるんですけど、ちょっと休んだりとかすると。どんどんダルくなっちゃって、どんどん具合悪くなってきちゃうんですね」と話した。

長谷川が「もう（泳ぎ続ける）マグロ状態ってことですね？」と聞くと、ＭＥＧＵＭＩは「そういうことです。止まらない方が状態としていいけど。『休みたい』とは、もうめちゃめちゃ言ってますよ。『もう、ヤバい。もうヤバい…』とか言ってるんですけど、実際、半日とかゆっくりとかすると『はぁ…』みたいな疲れ出ちゃったって感じになっちゃうんですよ。でも、休み方ムズないですか？休むって何？じーっとするってこと？箱に入って、じーっと？」と聞いて笑わせていた。