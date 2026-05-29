＜速報＞全米女子オープン前哨戦が開幕 渋野日向子は午後10時26分ティオフ
＜ショップライトLPGA 初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会が開幕した。日本時間午後8時20分に第1組がまっさらなコースへと飛び出していった。
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日本勢は8人が出場する。その先陣を切るのは、日本時間午前9時20分にスタートする馬場咲希。岩井明愛はその直後9時26分に、岩井千怜は9時37分にティオフを迎える。原英莉花は午後9時42分に10番からスタート。渋野日向子は10時26分に同じくインコースからラウンドを開始する。賞金総額は200万ドル（約3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500ptとなる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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