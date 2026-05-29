NST本社で全国のサツマイモグルメやスイーツを楽しめる『新潟おいも万博2026』が始まりました。初日の5月29日は、平日にも関わらずたくさんのサツマイモファンでにぎわっていました。

青空の下、29日、新潟市中央区NST本社で開幕したのは…



【訪れた人】

「芋好きにはたまらない」



全国のサツマイモグルメやスイーツを楽しめる『新潟おいも万博2026』です。



新潟初上陸となるこちらのイベント。全国から16の店舗が集結するとあって、平日にも関わらず多くのサツマイモファンでにぎわっていました。



【訪れた人】

「芋に目がない。天国。（Q.何種類購入？）子どもたちも芋好きなので、家でも食べられるようなものなど7種類くらい」



【訪れた人】

「（子どもが）すごく長かったのに離さない。離さないで食べるなんて本当に珍しい。おいしいのだと思う。食いつきが本当にすごい」



訪れた人がそれぞれに目当ての商品を求め楽しんでいる中、こちらの男性が狙っていたのは…



【訪れた人】

「やはり、この紅はるか」



全国の焼き芋店のナンバーワンを決めるイベントで今年グランプリに輝いた“紅はるかの焼き芋”です。



【藤森麻友アナウンサー】

「しっとり。紅はるか本来のうまみ、甘さをしっかり感じられます。そして、冷たいのでこれからの時期にぴったりです」



さらに、糖度50度以上のサツマイモ・月のはるかを使った“蜜芋ブリュレ”も人気を誇っていました。



【藤森麻友アナウンサー】

「あぶった砂糖がカリカリ。でも、中はすごくしっとりしていて、アイスクリームと一緒に食べると、ブリュレのほろ苦さが甘いミルクのアイスクリームにしっかりと合います」



また、出店店舗の中には、スイーツだけではなく、焼き芋を使ったポテトフライも。



【藤森麻友アナウンサー】

「焼き芋本来の甘さを感じながらも、のり塩の塩味がバランスよくマッチしていてどんどん食べたくなります」



【訪れた人は】

「芋だと甘い系が多いので、ご飯系もあるとうれしい。どれもみんなおいしい。幸せ。芋好きなので」



サツマイモファンでにぎわっていたこの『新潟おいも万博2026』は5月31日まで開催されています。



全国の人気店のサツマイモのグルメやスイーツ、食べ比べをしてみてはいかがでしょうか。