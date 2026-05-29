長岡市の中学校で自転車事故の様子をスタントマンが再現し、体を張って正しい乗り方を伝えました。



■大江真由アナウンサー

「自転車に乗っている人がスマホを見ています。危ない！自転車と歩行者がぶつかって転倒しています。」



長岡市の岡南中学校で行われた交通安全教室。スタントマンが実際に事故を再現し、その怖さを実感してもらおうという取り組みです。約80人の生徒の前で、時速40km/hの車と自転車が衝突！自転車事故の危険性を間近で伝えました。



■参加した生徒

「自転車側の人も加害者になることがあることを知ってびっくりした。交通ルールをいままで以上にしっかり守って、これから生活していきたい。」



県警によると、2026年に発生した中高生が関わる自転車事故は21件。2025年と比べ、約4倍です。



■交通安全教室MC 新城理奈さん

「とにかく自分が次にしようとしている行動の先の安全を取るようにしていってもらいたい。」



長岡市は今後、高齢者を対象にした活動も行いたいとしています。