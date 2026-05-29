円安に歯止めをかけるため、先月から今月にかけて政府・日銀が実施した為替介入について、11.7兆円を超える規模であったことが分かりました。

財務省が発表した為替介入実績によりますと、4月28日から5月27日までに11兆7349億円の円買い・ドル売りの介入が行われました。

1か月の円買い・ドル売り介入として過去最大を更新しました。

政府・日銀は急速な円安に歯止めをかけるため、4月30日におよそ1年9か月ぶりに為替介入に踏み切り、1ドル=160円台後半で推移していたドル円相場は4時間で5円以上変動し、155円台半ばまで円高が進みました。

大型連休中も日銀の統計などによると、断続的に4兆円から5兆円規模の為替介入を実施したとみられますが、介入の効果は一時的で、その後も、原油高騰などを受けた円安傾向に歯止めはかかっていません。

現在は1ドル=159円台の円安水準まで戻っていて、為替介入後の上げ幅は1か月でわずか1円まで縮まっています。

2022年以降に政府・日銀が行った円買いドル売りの為替介入の規模は36.2兆円を超えていますが、根本的に円安を食い止める効果はなく、対症療法にとどまっています。