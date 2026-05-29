俳優の本田望結さんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。今月23日に、東京・お台場海浜公園で開催されたイベント『STAR ISLAND 2026 』に訪れた際の画像を公開しました。

【写真を見る】【本田望結】お台場での「思い出」を公開 夕暮れの水辺にたたずむ姿にファン反響「美しくて 可愛くて お綺麗です」





本田さんは、白いシャツに紺色のカーディガンを羽織り、淡いブルーのフレアスカートを合わせたコーディネート。首元には細い金色のネックレスが添えられています。









水辺のテラス席では、夜の穏やかな水辺に屋形船の灯りが連なり、遠景に都市の夜景が広がり、幻想的な雰囲気が漂っています。









本田さんが、このイベントでの様子を投稿するのは今週3回目。今回は「思い出」とハートの絵文字を添えて綴っていて、印象に残ったイベントのようです。









この投稿を見た人たちからは「素敵な写真」「美しくて 可愛くて お綺麗です」「素敵なお姉さん感が出てますなぁ」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】