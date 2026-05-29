「日経225オプション」6月限コール手口情報（29日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 306( 132)
SBI証券 60( 44)
JPモルガン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 17( 17)
BNPパリバ証券 217( 17)
マネックス証券 13( 13)
岩井コスモ証券 10( 10)
UBS証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
東海東京証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
シティグループ証券 124( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ビーオブエー証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
ビーオブエー証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
日産証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
◯6万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
◯6万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
楽天証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 306( 132)
SBI証券 60( 44)
JPモルガン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 17( 17)
BNPパリバ証券 217( 17)
マネックス証券 13( 13)
岩井コスモ証券 10( 10)
UBS証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
日産証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
東海東京証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
ビーオブエー証券 150( 0)
シティグループ証券 124( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ビーオブエー証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
ビーオブエー証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
日産証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
◯6万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
◯6万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
楽天証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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