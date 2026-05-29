嵐、最終公演の見逃し配信は4言語のMC字幕付き 世界のファンから歓喜のコメント
5人組グループ・嵐が、5月31日に東京ドームで開催するラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』において見逃し生配信の際、日本語に加えて4言語でのMC字幕対応が決定した。
【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像
映像配信サービス・FAMILY CLUB onlineの公式Xでは「・英語・繁体中文・韓国語・タイ語」での字幕対応をアナウンス。なお、「制作の都合上、上記4言語分の公開には少々お時間を頂きます」としている。見逃し配信は準備でき次第、6月15日午後11時59分まで。
この対応にファンからは「世界中の方と観ることができるんですね」「タイ語もあるよぉぉぉ！！」「最後の最後まで嵐らしいファン対応」「わあ…韓国語がある…」「嵐を世界中の人に見てほしい」と反響が。また各国の言語でのコメントも数多く寄せられている。
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映像配信サービス・FAMILY CLUB onlineの公式Xでは「・英語・繁体中文・韓国語・タイ語」での字幕対応をアナウンス。なお、「制作の都合上、上記4言語分の公開には少々お時間を頂きます」としている。見逃し配信は準備でき次第、6月15日午後11時59分まで。
この対応にファンからは「世界中の方と観ることができるんですね」「タイ語もあるよぉぉぉ！！」「最後の最後まで嵐らしいファン対応」「わあ…韓国語がある…」「嵐を世界中の人に見てほしい」と反響が。また各国の言語でのコメントも数多く寄せられている。