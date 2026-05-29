人気アイドルグループ・Snow Manとスポーツブランド『PUMA（プーマ）』の新キャンペーンが5月28日よりスタート。公開されたキャンペーンビジュアルに、歓喜の声が巻き起こっている。

【写真】「推しとお揃いって最高」Snow ManコラボのPUMAサンダル

「推しとお揃い」Snow Manファン歓喜

同キャンペーンは「YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）」と題された、Snow ManとPUMAによるキャンペーンの第2弾。

新ビジュアルでは、Snow Manメンバーが新作のサンダル「ユニセックス プーマ フロートフィット サンダル」を取り入れた軽やかな装いを披露。夏らしいポップさと日常に馴染むタウンユースを意識したビジュアルが、新作サンダルの魅力を引き立てている。

「新作サンダルの特徴は、安定感があって履き心地のいい厚底ソール。全体的なシルエットだけ見るとボリューミーですが、アッパーにスリットが入っていることで軽やかな印象に仕上がっています。

足首を支えるストラップはプーマのロゴがあしらわれたベルクロ仕様で、おしゃれかつフィット感を調整しやすい点がポイントですね。

カラーバリエーションはブラック、ベージュ、ピンクの3色。Snow Manのキャンペーンビジュアルを見るとわかりますが、どのカラーもシンプルなデザインで様々な色味の服に合わせやすくなっています」（ファッション誌ライター）

メンバーと同じモデルの商品が欲しい

同商品は、キャンペーン開始同日から販売がスタート。「プーマ公式オンラインストア」「PUMAアプリ」「ABC-MART実店舗」「ABC-MART公式オンラインストア」での取り扱いとなっている。

また、取り扱い店舗では、Snow Manが出演するキャンペーンビジュアルを展開する予定だ。

「Snow Manは2022年にPUMAとのコラボ商品を発表し、2023年からはアンバサダーに就任してブランドの人気に貢献してきました。4月15日から始まった『YOUR DIRECTION』第1弾では、ランニング機能を搭載した新作シューズとコラボ。多くのファンがメンバーと同じモデルの商品を買い求めており、グループの影響力の強さが窺えます。

第2弾の新作サンダルも好評で、ネット上ではすでに続々とファンの購入報告が上がっています」（前出・ファッション誌ライター）

ネット上ではその注目度の高さを表すように、「絶対お揃い買いたい！今年はサンダル新調しようと思ってたからちょうど良かった！」「おしゃれで歩きやすそうだしそのうえ推しとお揃いって最高では？」「ビジュアルが爽やかで素敵！これは購買意欲が掻き立てられてヤバい」「PUMAさん、スノ担はもう足とシューズクロークが足りません！」「黒と迷ったけど、舘様と同じ色買いました。我ながらチョロい！」などの声が寄せられている。

今後もSnow ManとPUMA、そして“スノ担”の良き関係は続いていきそうだ。