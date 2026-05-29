＜速報＞20歳の中村心がホールインワン 阿部未悠に続き本日2人目
＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。プロ2年目の20歳・中村心が2番パー3（実測117ヤード）でホールインワンを達成。カットライン上のトータル4オーバー・55位タイで後半をプレーしている。
【写真】ファンからの熱視線を浴びる中村心
中村のホールインワンは昨年の「日本女子オープン」初日以来、ツアー2度目。8番パー3での阿部未悠に続き、本日2人目のエース達成となった。中村と阿部には、リゾートトラスト株式会社から特別賞金30万円が贈られる。トータル5アンダー・首位タイには佐久間朱莉と吉澤柚月。1打差3位にウー・チャイェン（台湾）、2打差4位にセキ・ユウティン（中国）、3打差5位タイには河本結ら8人が続いている。昨年覇者の稲垣那奈子はトータル3オーバー・47位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響はトータル10オーバー・97位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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中村のホールインワンは昨年の「日本女子オープン」初日以来、ツアー2度目。8番パー3での阿部未悠に続き、本日2人目のエース達成となった。中村と阿部には、リゾートトラスト株式会社から特別賞金30万円が贈られる。トータル5アンダー・首位タイには佐久間朱莉と吉澤柚月。1打差3位にウー・チャイェン（台湾）、2打差4位にセキ・ユウティン（中国）、3打差5位タイには河本結ら8人が続いている。昨年覇者の稲垣那奈子はトータル3オーバー・47位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響はトータル10オーバー・97位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
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