佐久間朱莉が単独トップで後半へ（撮影：佐々木啓）

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＜リゾートトラスト レディス　2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。午後組の全選手がハーフターンし、昨季の年間女王・佐久間朱莉がトータル5アンダー・単独首位で後半に入っている。

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1打差2位タイに吉澤柚月とウー・チャイェン（台湾）。2打差4位にセキ・ユウティン（中国）、3打差5位タイには河本結ら11人が続いている。昨年覇者の稲垣那奈子はトータル3オーバー・48位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響はトータル9オーバー・94位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
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