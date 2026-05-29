＜速報＞女王・佐久間朱莉が単独首位で後半へ 吉澤柚月ら1差追走
＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。午後組の全選手がハーフターンし、昨季の年間女王・佐久間朱莉がトータル5アンダー・単独首位で後半に入っている。
【写真】きょうの最難関17番 グリーン傾斜がすごいです
1打差2位タイに吉澤柚月とウー・チャイェン（台湾）。2打差4位にセキ・ユウティン（中国）、3打差5位タイには河本結ら11人が続いている。昨年覇者の稲垣那奈子はトータル3オーバー・48位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響はトータル9オーバー・94位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
佐久間朱莉 プロフィール＆成績
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【写真】雰囲気が激変 阿部未悠の漆黒ドレス姿
なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体
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