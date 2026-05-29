Intelが初の携帯ゲーム用プロセッサー「Arc G3」と「Arc G3 Extreme」を発表、Xe3 GPUコアを内蔵し「Acer Predator Atlas 8」「MSI Claw 8 EX AI+」「OneXPlayer 3」で採用決定済み

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