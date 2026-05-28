【新潟県南魚沼市】「魚沼スイーツガーデンNATURA」が「NATURAロール」を特別価格で販売！1日限定



雪国リゾートインフォメーションが運営する新潟県南魚沼市のスイーツ専門店「魚沼スイーツガーデンNATURA(ナトゥーラ)」は、6月6日(土)の「ロールケーキの日」に合わせ、日頃の感謝を込めて看板商品がお得になる1日限定イベント「6月6日『NATURAロールの日』」を開催する。

看板商品「NATURAロール」を最大240円引きの特別価格で限定販売する。

「6月6日『NATURAロールの日』」の開催背景

[caption id="attachment_1621963" align="aligncenter" width="600"] 「魚沼スイーツガーデンNATURA」外観[/caption]

「NATURAロール」は、2025年6月の発売以来、素材の風味を活かしたふんわりとした生地と口どけの良いクリームが幅広い層に支持され、累計販売数5000本を突破した「魚沼スイーツガーデンNATURA」の看板商品。

今回より多くの人に「NATURAロール」を知ってもらうとともに、新潟県南魚沼市エリア以外からも来訪してもらえるきっかけになればと考え、6月6日の語呂合わせにちなみ、「気軽に買える・誰かに贈りたくなる日」をコンセプトとして、地元の人や観光で訪れる人に喜んでもらえる1日限定の特別フェアを企画したという。

「NATURAロール」の3つのこだわりをチェック

「NATURAロール」の3つのこだわりを紹介しよう。

1つ目は、こだわりの「生クリーム」。極力ムダなものを入れない素材そのものの美味しさと香りにこだわって、北海道産100％生乳クリームをその日のうちに立てている。

2つ目は「スポンジ」。新鮮な新潟県産の「卵」をパティシエが厳選した養鶏所から直接仕入れをし、しっとりふわふわなスポンジに焼き上げている点。

3つ目は、パティシエが4年間改良を重ねて開発された「レシピ」。パティシエ自慢の軽い口当たりの生クリームと濃厚なカスタードクリームをふわトロのスポンジで巻きあげた渾身のロールケーキとなっている。

「NATURAロール」を特別価格で販売

[caption id="attachment_1621964" align="aligncenter" width="600"] 画像はフルサイズ[/caption]

今回、「6月6日『NATURAロールの日』」を開催。

通常900円(税抜)のハーフサイズは特別価格660円(税抜)で240円おトクに、通常1,700円(税抜)のフルサイズは特別価格 1,500円(税抜)で200円おトクに、通常330円(税抜)のカットサイズは特別価格300円(税抜)で30円おトクになる。

なお、当日は混雑が予想されるため、数量限定での販売となる。売切れ次第終了となるため、早めの来店がおすすめだ。

「6月6日『NATURAロールの日』」をきっかけに「魚沼スイーツガーデンNATURA」に足を運び、「NATURAロール」を味わってみては。

■6月6日「NATURAロールの日」

店舗名：魚沼スイーツガーデンNATURA

住所：新潟県南魚沼市姥島新田701番地

営業時間：9:00〜20:00 ※売切れ次第終了

魚沼スイーツガーデンNATURA 公式HP：https://uonuma-sweets.com

(ソルトピーチ)