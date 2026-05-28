【岡山市北区】中山下に「OKAYAMA KEDAI KENSHIN」ってインドネシア料理のお店できてる。川崎医療センターのむかい

岡山おにさんぽ

中山下に「OKAYAMA KEDAI KENSHIN」さんというインドネシア料理のお店ができています。

こちら↓

地図ではここ↓

住所は「岡山市北区中山下２丁目３−５５」です。

右を見ると県庁通り沿いの「ファミリーマート 岡山中山下店」がある方。

左を見るとあくら通り沿いの「川崎医科大学総合医療センター」が向かいにあります。

お店はアンクリンガンというインドネシアの伝統料理や軽食が楽しめる屋台のようなお店なんだそうです。

券心（けんしん）- インドネシア食屋台 新鮮な食材と伝統的な調理法で心を込めてお届けします。

メニューにはハンバーガーやホットドッグ、ご飯に串焼き、揚げ物やドリンク、ハラルフードなどがあります。

ランチからやっているので、異国情緒を味わってみては〜！

●情報提供ありがとうございました。

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