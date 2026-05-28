モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。

5月27日（水）の放送では、板尾創路（62歳）やふかわりょう（51歳）、椿鬼奴（54歳）ら50歳以上の豪華ベテラン芸人たちが集結し、「R50大喜利」を繰り広げた。

【映像】平成を代表する女性芸人（51歳）が全盛期を激白「『カモ〜ン』でマンション買えた」

「『昔はよかったぞ』から始めて若者にマウントを取ってください」というお題が出されると、それぞれが懐かしい昭和・平成ネタを絡めた回答を繰り出す展開に。

「（駅に）タン専用のツボがあった」「火曜日もサザエさんやってた」など、令和の若者は絶対に知らないエピソードの数々に、一同は大いに盛り上がった。

なだぎ武（55歳）は「芸能人の住所が雑誌に書いてたんだぞ」と回答し、「俺は行ったことあるぞ、中森明菜の家とか」と実体験を告白。

すると、「わたし西武の東尾（修）さんの家に行きました！」と鬼奴が便乗してぶっちゃけ。さらに板尾も「昔、（島田）紳助さんのところに弟子入りに行ったとき、家がわからなかったんだけどなんとなく区域は知ってたから、そこの市役所行ったら教えてくれた」と、まさかの過去を明かした。

スタジオは「えー!!」と驚きに包まれ、「今大問題でしょ」「すごいな！」とドン引き。MCの芝も「とてつもない時代だ」と驚きを隠せない様子だった。

◆売れっ子だった当時を回想

一方、平成を代表する女性芸人の山田花子（51歳）は、「『カモ〜ン』でマンション買えた」と、自身のギャグにまつわる回答を披露した。

「貴重やったんですよ、女芸人が」と、ライバルが少なかった当時を振り返り、「今では無理ですね。ライバルがいっぱいいるから」と謙遜してみせる。しかし、ふかわから「今のライバルは？」と聞かれると、「キャメロン・ディアス」と真顔で即答し、スタジオを笑わせた。