「大人な、すずちゃん」広瀬すず、美しいヴィトンコーデに反響！ 「よく見たら服もめっちゃ可愛いな」
俳優の広瀬すずさんは5月28日、自身のInstagramを更新。美しく格好いいモデルショットを公開しました。
【写真】ヴィトンを身に着けた広瀬すず
コメントでは「かっこよくて可愛くて最強です」「大人な、すずちゃん」「美しく綺麗で可愛くてかっこいい」「めっちゃ可愛い！好きなスタイリングすぎる」「今までのすずさんで1番好き」「決まってます 最高」「とっても似合ってます」「よく見たら服もめっちゃ可愛いな」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ヴィトンを身に着けた広瀬すず
「とっても似合ってます」広瀬さんは「ぜひ」とつづり、4枚の写真を投稿。ルイ・ヴィトンのアイテムを身に着けた、さまざまなモデルショットです。1枚目ではピンクのトップスを着用し、バッグを持って床に手をついています。2枚目ではネイビーの服を着て、寝そべっています。3枚目はボーダーのトップスにデニムパンツを合わせた、カジュアルなコーディネートです。4枚目では白いトップスを身に着け、バッグを抱き締めるようなかわいらしいポーズを取っています。
「ずっきゅん。アガる」5日にも「ずっきゅん。アガる」と、ルイ・ヴィトンのアイテムを身に着けた写真を投稿していた広瀬さん。アクセサリーが格好良く、似合っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)