豪ドル下落 4月家計支出が予想を超える落ち込みを記録 豪ドル下落 4月家計支出が予想を超える落ち込みを記録

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豪ドル下落 4月家計支出が予想を超える落ち込みを記録



豪州4月の家計支出は前月比-1.1%と予想を超える落ち込みを記録、2023年10月以来の低水準となった。米イラン戦争による原油高や豪中銀の連続利上げが家計を直撃した。前年比でも増加幅が大きく縮小した。



消費の冷え込みを受け豪中銀が金利を当面据え置くとの見方が広がっている。豪ドル円は113.60円台まで軟化。豪ドルは対ドルで0.3%下落している。豪ドルは対NZドルで4月15日以来の安値。



家計支出（4月）10:30

結果 -1.1%

予想 -0.5% 前回 1.6%（前月比）

結果 4.9%

予想 5.8% 前回 6.3%（前年比）

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