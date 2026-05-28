人気モデル兼ポーカー女子の“必勝宣言”。最後まで分からない勝負に視聴者も大いに引き込まれた。

【映像】あざとポーカー美女、眩しすぎる“満開スマイル”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。好位置につけていた谷口彩菜が、実力派ポーカー女子・すみれとのオールイン勝負に挑んだ。

この場面では、3位につけていた谷口に大きな勝負が訪れた。まず、すみれがハートとクラブの「A10」でオールイン。これに対し、谷口はクラブとダイヤの「AK」を手にすると、「次は勝ちます」と宣言してからコールした。

隣で見ていた山瀬まゆは、思わず目を見開くような表情。実況のテツヤも「『AK』がいた！」と声を上げ、テーブルの空気も熱を帯びる。勝負が始まると、谷口は両手を組んでお祈りのポーズ。手は強い。それでも、オールイン勝負は最後のカードが開かれるまで安心できない。切なさを含んだ可愛らしい表情でボードを見つめる姿に視聴者も息を呑む。

フロップに並んだのは、クラブの「Q」、スペードの「9」、ハートの「7」。この時点では、同じ「A」ハイでも「K」を持っている谷口がキッカーの差で優勢だった。すみれが勝つには、ここから逆転につながるカードが必要になる。

ターンはダイヤの「8」。ここですみれにはオープンエンド（前後どちらかの数字が来ればストレートになる形）がついた。この場合、すみれは「6」か「J」が来ればストレート完成となり、谷口を逆転できる。谷口にとっては、最後の1枚まで気の抜けない状況になった。

リバーはクラブの「4」。すみれの逆転カードは落ちず、谷口が逃げ切った。その瞬間、谷口は両手を頬に当て、ほっとしたような、うれしさがあふれるような笑顔を浮かべた。これには視聴者も「勝利宣言」「アベマのアベマリア！」「よし！！！ ないす彩菜！！」とメロメロ。一方のすみれは、この敗戦で6位が確定し退場した。

フロップ前の「次は勝ちます！」から、最後のカードを待つ切ないお祈り顔、そして勝利後にこぼれた満面の笑顔。谷口が勝負の中で見せた表情の変化が、最後まで視聴者の目を離さなかった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）