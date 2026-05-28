気になる街を深掘りするシリーズで今回、取り上げるのは「お台場」。フジテレビ社屋や『踊る大捜査線』シリーズで全国的な知名度を得たが、はたして今は――？ 神奈川・横浜みなとみらいと徹底比較して分かった、明暗を分けた違いを解説していく。【前中後編の中編】（ライター 前林広樹）

>>前編記事は『「お台場ゴーストタウン説」は本当か？歩いてわかった決定的な弱点』

横浜みなとみらいの

勢いがすごかった…！

東京・お台場と比較しようと、首都圏におけるウォーターフロントの代表例である、神奈川・横浜みなとみらいを訪れた。テレビや雑誌でもしばしば特集される人気の街だ。

今回は、横浜駅東口のそごう横浜店からランドマークタワー、中華街方面に向けて歩いてみた。

横浜駅東口のあたりはペデストリアンデッキが通っており、そごう横浜店から横浜シンフォステージまではとても歩きやすい。

お台場の名物企業がフジテレビである一方、この地の有名企業は複数ある。一例が日産自動車だ。グローバル本社ビルは、デッキに向けてクルマが展示されるギャラリーになっている。横目で見ながら楽しんだ。

横浜シンフォステージを過ぎて、デッキから地上に降りる。グランモール公園沿いは広く歩きやすい道で、商業施設のMARK IS みなとみらい→横浜美術館→ランドマークタワー→クイーンズスクエア→パシフィコ横浜→横浜ハンマーヘッド→赤レンガ倉庫→山下公園→中華街へは、景色を楽しみながらゆうゆうと歩き進むことができる。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）