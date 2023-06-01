塩麹で鶏胸が感激のしっとり＆腸活で痩せ効果UP『鶏肉と大豆のミネストローネ』

高タンパク・低脂質・低カロリーでお財布にも優しい〈鶏胸肉〉。でも、火を通すとパサついて固くなりがち……と感じていませんか？



発酵調味料の塩麹を使ったスープなら、鶏胸肉が驚くほどしっとり柔らかに！ 大豆やトマト、玉ねぎを加えれば、疲労回復＆腸活効果がさらにアップする、ヘルシーな一品になりますよ。

『鶏肉と大豆の塩麹ミネストローネ』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（皮なし）……1枚（約250g）

大豆（ドライパック）……50g

玉ねぎ……1/4個（約50g）

トマト（小）……1個（約100g）

塩麹……大さじ1

片栗粉……小さじ2

塩……小さじ1/2

好みでドライバジル……適宜

作り方

（1）玉ねぎは1cm四方に切る。トマトはへたを取り、1cm角に切る。鶏肉は1cm角に切ってポリ袋に入れ、塩麹を加えてもむ。20分おいてから片栗粉を加えてさらにもむ。

鶏肉を柔らかくするために、塩麹をよくもみ込んで。時間があるときは2時間ほどおくと、さらにしっとり柔らかに！



（2）鍋に水2と1/2カップ、玉ねぎ、トマト、大豆、塩を入れてふたをし、中火にかける。煮立ったら（1）の鶏肉を加え、再び煮立ったら弱めの中火にし、ふたをして3分ほど煮る。器に盛り、好みでドライバジルをふる。

トマトの酸味が溶け出したさわやかな味わいのスープ。鶏むねと大豆で高タンパク、1人分224kcalだからダイエットにもぴったりです！ ぜひお試しあれ〜。

エダジュンエダジュン 料理家 料理研究家、管理栄養士。管理栄養士資格取得後、株式会社スマイルズ入社。「Soup Stock Tokyo」本部で商品の物流、購買などの仕事を行い、2013年に料理研究家として独立。お手軽アジアごはんやパクチーを使ったレシピが得意。「パクチーボーイ」の名義でも活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）