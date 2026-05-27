チューリンとゲリドン、40年伝統の演出！ ザ・プリンス 京都宝ヶ池「クラシックガストロノミー」

記事ポイント 1986年開業以来の伝統メニューを集めたグランキュイジーヌ・コース「クラシックガストロノミー」が、2026年6月1日より「メインダイニング いと桜」で提供されますチューリンサービス・ゲリドンサービスなど格式ある卓上演出を含む全6品、1名\25,000（別途サービス料15%）の構成です開業40周年を記念した個室プランと「茶寮」特別会席「雅」も2027年3月31日まで同時展開されます 1986年開業以来の伝統メニューを集めたグランキュイジーヌ・コース「クラシックガストロノミー」が、2026年6月1日より「メインダイニング いと桜」で提供されますチューリンサービス・ゲリドンサービスなど格式ある卓上演出を含む全6品、1名\25,000（別途サービス料15%）の構成です開業40周年を記念した個室プランと「茶寮」特別会席「雅」も2027年3月31日まで同時展開されます

ザ・プリンス 京都宝ヶ池が2026年秋に開業40周年を迎えるにあたり、レストラン「メインダイニング いと桜」で特別なグランキュイジーヌ・コース「クラシックガストロノミー」の提供を開始します。

1986年の開業以来、国内外の賓客を魅了してきたオーセンティックなメニューを1コースに集約した内容です。

個室プランや「茶寮」の特別会席「雅」など、40周年を記念した複数のメニューが同時展開されます。

ザ・プリンス 京都宝ヶ池「クラシックガストロノミー」





販売期間：2026年6月1日(月)〜12月30日(水)販売時間：17:00〜21:00（ラストオーダー 20:30）場所：ザ・プリンス 京都宝ヶ池「メインダイニング いと桜」料金：1名 \25,000（消費税込み、別途サービス料15%）ドン ペリニヨン：1グラス \2,500予約：利用日の5日前まで、2名より受け付け予約・問い合わせ：ザ・プリンス 京都宝ヶ池 レストラン予約係 TEL（075）712-1144（受付 10:00〜17:30）

「クラシックガストロノミー」は、ザ・プリンス 京都宝ヶ池が開業当初から提供してきたオーセンティックなメニューをグランキュイジーヌ・コースに仕立てた内容です。

キャビアと帆立貝柱のタルタル、ビーフコンソメスープ チューリンサービス、オマール海老のグラタン、国産牛フィレ肉パイ包み焼き ウェリントン風、クレープシュゼット ゲリドンサービス、パン・コーヒーまたは紅茶・小菓子の全6品で構成されています。

ホテルの設計を手がけた建築家・村野藤吾が1983年に宝ヶ池を初めて訪れ、翌年他界した後も弟子たちがその遺志を受け継いで完成させたドーナツ型の建物が特徴です。

1986年10月の開業以来、地球温暖化防止京都会議（COP3）や第3回世界水フォーラムをはじめとする国際会議の会場として国内外の賓客を迎えてきた実績を持ち、2024年には「M＆C Asia Stella Awards 2024」のBest Meetings Hotel（Japan）に選出されています。

コースの詳細と卓上演出





「キャビアと帆立貝柱のタルタル」は、ガラス台座の器にキャビアを盛り、ドライアイスの白煙とエディブルフラワーをあしらった前菜です。

弾ける食感と繊細な香りを維持するため、冷たい器で提供されます。





「ビーフコンソメスープ チューリンサービス」は、伝統のレシピで仕上げたスープを蓋つきの深い器ごとテーブルに運び、客席で注ぐ格式あるスタイルで提供されます。

金縁の黒磁スープカップにタピオカ粒を沈めた盛り付けです。





「国産牛フィレ肉パイ包み焼き ウェリントン風」は、ジューシーなフィレ肉を歯ざわりのよいパイで包んで焼き上げた料理です。

断面からはロゼ色のフィレ肉が現れ、金縁白磁皿に盛り付けられています。

公式の晩餐会でも供される格式あるメニューとして位置づけられています。

締めのデザートには「クレープシュゼット ゲリドンサービス」が用意されており、客席のワゴンでリキュールとオレンジを合わせた青い炎のフランベが披露されます。

開業40周年記念「個室プラン」

「メインダイニング いと桜」の個室「マロニエ」と「リラ」では、開業40周年を記念した特別会食プランが提供されます。

天井の梁が印象的な「マロニエ」はランチに牛肉の赤ワイン煮込み、ディナーには亀岡牛の炭焼きをメイン料理として用意しています。

販売期間：2027年3月31日(水)まで料金：ランチ 1名 \7,000 / ディナー 1名 \22,000（お食事・乾杯用1ドリンク・個室料・消費税・サービス料込み）個室「マロニエ」利用人数：6〜14名個室「リラ」利用人数：2〜4名

「茶寮」40周年記念特別会席「雅」





ホテルと同時に開業した「茶寮」は、日本庭園の中に建つ数寄屋造りの建物です。

苔むした飛び石の小径と青モミジに囲まれた外観に、建築家・村野藤吾の美意識が宿る意匠が各所に見られます。

販売期間：2027年3月31日(水)まで提供時間：11:30〜15:00 / 17:00〜21:00場所：ザ・プリンス 京都宝ヶ池「茶寮」料金：1名 \25,000（会場料・消費税・サービス料込み）予約：利用日の7日前まで、4名より受け付け、1日2組限定

特別会席「雅」は、全10品の構成です。

先付けに湯葉と雲丹キャビアの鼈甲あんかけ 山葵 金箔、椀替わりには甘鯛と味わい鶏の陶蒸しが続き、強肴には和牛醤油焼き フォアグラ 実山椒が盛り込まれています。





クリスタル皿の台座に橙色のウニが乗り、金箔とキャビアをあしらい、パセリを添えた先付けは会席の冒頭を印象づける一品です。

食事には鮪と烏賊の握り、留碗には白味噌仕立て 生麩 小松菜、甘味には季節菓子とお抹茶が据えられた、素材の組み合わせに職人技が込められた献立となっています。

「クラシックガストロノミー」は2026年6月1日から12月30日まで、1名\25,000（別途サービス料15%）で提供されます。

40年の歴史が結実したグランキュイジーヌ・コースを、チューリンサービスとゲリドンサービスという二つの格式ある卓上演出とともに体験できる内容です。

1日2組限定の茶寮特別会席「雅」を含め、いずれも事前予約が必要です。

ザ・プリンス 京都宝ヶ池「クラシックガストロノミー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「クラシックガストロノミー」はどのように予約できますか？

Q. 「茶寮」特別会席「雅」と個室プランの販売終了日はいつですか？

A. どちらも2027年3月31日(水)までの提供です。

茶寮「雅」は1日2組限定で、利用日の7日前までに4名以上での予約が必要です。

個室プランは「マロニエ」が6〜14名、「リラ」が2〜4名での利用となっています。

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