ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽とビーチで恋人繋ぎ ハワイ旅行満喫ショットに「美男美女カップル」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】YouTuberのヒカルが5月26日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽とのハワイ旅行写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ヒカル＆「日プ」美女、“ロマンチック”ハワイのビーチでラブラブ手繋ぎ
ヒカルは「ハワイ旅行 part2」とつづり、旅行中の写真を複数枚投稿。浜辺で2人で恋人繋ぎをして歩く姿や2ショットの自撮り、街歩きをしている姿など、仲良くハワイ旅行を満喫している様子を公開している。
この投稿に「ロマンチック」「美男美女カップルですね」「ハワイデート憧れます」「絵になる美しさ」「楽しそう」「お似合いのお二人ですね」など反響が寄せられている。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。なお、加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に出産した長男がいることを公表。離婚については発表していないが、ヒカルと出会ったときにはシングルマザーになっていたとのこと。（modelpress編集部）
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【写真】ヒカル＆「日プ」美女、“ロマンチック”ハワイのビーチでラブラブ手繋ぎ
◆ヒカル、神楽とハワイの海で恋人繋ぎ
ヒカルは「ハワイ旅行 part2」とつづり、旅行中の写真を複数枚投稿。浜辺で2人で恋人繋ぎをして歩く姿や2ショットの自撮り、街歩きをしている姿など、仲良くハワイ旅行を満喫している様子を公開している。
◆ヒカルの投稿に反響
この投稿に「ロマンチック」「美男美女カップルですね」「ハワイデート憧れます」「絵になる美しさ」「楽しそう」「お似合いのお二人ですね」など反響が寄せられている。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表した。2026年3月に真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、4月29日にはお相手がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤であることを公表した。なお、加藤は2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に出産した長男がいることを公表。離婚については発表していないが、ヒカルと出会ったときにはシングルマザーになっていたとのこと。（modelpress編集部）
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