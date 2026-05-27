【Zoff｜DRAGON QUEST】 5月27日 予約開始 6月5日 発売予定 価格： メガネ8型9種（内EC限定2型2種）：11,100～16,600円（セットレンズ代込）など

メガネブランド「Zoff」は、スクウェア・エニックス「ドラゴンクエスト」シリーズとの40周年記念コラボレーションコレクション「Zoff｜DRAGON QUEST」を6月5日に発売する。5月27日より予約開始予定。

「Zoff｜DRAGON QUEST」は、「ドラゴンクエスト」40周年を記念したアイウェアコレクション。それぞれ、各モンスターの特徴をさりげなく盛り込んだ「モンスター」コレクション、ロトの装備と天空の装備をモチーフにした「ゆうしゃ」コレクション、シリーズを象徴するアイテムをデザインに落とし込んだWEB限定シリーズ「アイテム」コレクションなどが登場する。

また雑貨コレクションでは、メガネ拭きやメガネケース、マスコットクリーナー、グラスホルダーなど、スライムの仲間たちを中心としたメガネグッズが展開される。

商品詳細

モンスター

【スライム モデル】

スライムをラバー素材で表現。サイドのメタルパーツとテンプルエンドにスライムをデザイン。

・ZN261005_14E1 \11,100

・ZN261G14_14E1 \13,300（EC限定）

・ZN261G13_14E1、ZN261G13_14E2 \11,000（EC限定）

ZN261005_14E1 \11,100

ZN261G14_14E1 \13,300（EC限定）

ZN261G13_14E1 \11,000（EC限定）

ZN261G13_14E2 \11,000（EC限定）

【スライム サングラス モデル】

特許構造「SNAP GRIP」をスライムカラーにして搭載。フロントピンとテンプルエンドにスライムをデザイン。

・ZA261G03_12A1 \12,200

ZA261G03_12A1 \12,200

【はぐれメタル モデル】

跳ね上げ構造で近くがラクに。ヨロイのはぐれメタルとテンプルエンドのあぶく模様がポイント。

・ZY262011_15F1 \15,500（他EC限定1色）

ZY262011_15F1 \15,500（他EC限定1色）

【スライムナイト モデル】

右手の剣と左手の盾をサイドパーツで再現。スライムをラバー素材で表現して、テンプルエンドにスライムをデザイン。

・ZC262001_14F1 \13,300

ZC262001_14F1 \13,300

【ゴーレム モデル】

テンプルの内側には特徴的なゴーレムの目。外側には代名詞の腕と拳を表現。

・ZA261012_43A1 \11,100

ZA261012_43A1 \11,100

【ベビーパンサー モデル】

サイドパーツの肉球とテンプルエンドの尻尾でベビーパンサーを表現。シェイプも丸くかわいらしいデザインに。

・ZN262003_49E1 \13,300

ZN262003_49E1 \13,300

ゆうしゃ

【ロトの勇者 モデル】

テンプルの中にロトの剣が刺さっているように表現。テンプルエンドには盾をデザイン。

・ZF261001_14E1 \16,600

ZF261001_14E1 \16,600

【天空の勇者 モデル】

テンプルの上から天空の剣が被さっているように表現。テンプルエンドには盾をデザイン。

・ZF261002_14E1 16,600

ZF261002_14E1 16,600

アイテム

【ラーのかがみ モデル】

真実を映し出す、ラーの鏡をデザインに落とし込んだサングラス。光沢のあるレンズでミラーを表現。

・ZF262G03_62A1 \13,300（EC限定）

ZF262G03_62A1 \13,300（EC限定）

【まほうのカギ モデル】

テンプルに入れ込んだまほうのカギで扉が開く様子をテンプルの開閉で表現。

・ZF262003_14F1 \13,300（EC限定）

ZF262003_14F1 \13,300（EC限定）

付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）

全てのメガネとサングラスに、めがねスライムと周年ロゴをプリントしたケースと「めがねだいじに」が入ったオリジナルコマンド柄のメガネ拭きがセット。

アクセサリー

【メガネ拭き】

・スライム メガネ拭き \900

・はぐれメタル メガネ拭き \900

・職業ドット メガネ拭き \1,500

・モンスタードット メガネ拭き \1,500

スライム メガネ拭き \900

はぐれメタル メガネ拭き \900

職業ドット メガネ拭き \1,500

モンスタードット メガネ拭き \1,500

【メガネケース】

・メタルスライム メガネケース \2,000

メタルスライム メガネケース \2,000

【マスコットクリーナー】

・スマイルスライム マスコットクリーナー 眼鏡スライム \2,500

・スマイルスライム マスコットクリーナー 眼鏡スライムコロネ \2,500

スマイルスライム マスコットクリーナー 眼鏡スライム \2,500

スマイルスライム マスコットクリーナー 眼鏡スライムコロネ \2,500

【グラスホルダー】

・はぐれメタル グラスホルダー \2,500

はぐれメタル グラスホルダー \2,500

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

