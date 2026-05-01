箱根湯本に愛犬同伴の露天風呂付きホテル！ ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」

記事ポイント 箱根湯本に2026年秋、愛犬専用設備を完備したプレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が開業予定箱根の地形を地産食材で再現したアーティスティックなコース料理を料理長が提供愛犬同伴で入れる温泉露天風呂付き中庭エリアを備え、人とペットが同じ空間でくつろげる設計 箱根湯本に2026年秋、愛犬専用設備を完備したプレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が開業予定箱根の地形を地産食材で再現したアーティスティックなコース料理を料理長が提供愛犬同伴で入れる温泉露天風呂付き中庭エリアを備え、人とペットが同じ空間でくつろげる設計

愛犬と泊まれる宿が全国的に増えるなか、”ともにいること”をさらに一歩先へ進めた施設が箱根に誕生します。

ハートフル・ホスピタリティが運営を手がけるドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が、2026年秋に神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋にオープンします。

ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」





施設名：THE SCENE HAKONE YUMOTO開業予定：2026年秋所在地：神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋184アクセス：箱根登山鉄道「箱根湯本」駅 徒歩20分公式サイト：thescene-hakoneyumoto.com

古くから「箱根の玄関口」として親しまれ、名湯が集まる箱根湯本に、愛犬のためのプレミアムホテルが開業します。

「THE SCENE HAKONE YUMOTO」は、愛犬同伴可能な宿泊施設の枠を超え、人と愛犬のどちらにとっても上質な滞在体験を追求したドッグ・プレミアムホテルです。

愛犬と入れる温泉露天風呂付き中庭エリアをはじめ、愛犬の快適性と安全性を追求した専用設備が館内に整えられています。

5階建ての外観は木目調と石張りを組み合わせた構造で、各フロアにバルコニーを備え、周囲を緑の樹木が囲む環境に立地しています。

和モダンのダイニングで味わう創作コース料理





格子天井と間接照明、正面のアート壁画が調和した和モダンの空間で、料理長が手がけるコース料理が提供されます。

箱根の地形を地産食材で再現したアーティスティックな一皿が揃い、ジャンルを超えた創作美食として構成されています。

愛犬同伴のままテーブル席を利用できる設計で、食事の時間も家族全員でともに過ごせます。

広々としたスイートルームと箱根の温泉体験





客室はソファ・ベッド・ダイニングテーブルを備えた広めのスイートルームで、間接照明が空間をやわらかく包みます。

愛犬と入れる温泉露天風呂付きの中庭エリアが設けられ、箱根の自然と温泉を愛犬とともに堪能できます。

館内のすべての空間が人と愛犬が一緒に過ごせるよう設計されており、上質な温泉体験と箱根の自然との調和が空間設計の核心となっています。





木目調と石張りを組み合わせた5階建ての外観は、緑の樹木に囲まれた道路沿いに立ちます。

各フロアのバルコニーから箱根の自然を眺められる設計で、愛犬との旅において景観そのものが滞在体験の一部となっています。

地産食材を用いたコース料理、愛犬と入れる温泉露天風呂、そして和モダンのダイニングと広々としたスイートルームが揃う「THE SCENE HAKONE YUMOTO」は、2026年秋の開業に向けて準備が進んでいます。

愛犬とともに過ごす特別な旅を箱根湯本で体験できる施設として、注目を集めています。

ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「THE SCENE HAKONE YUMOTO」へのアクセス方法は？

A. 箱根登山鉄道「箱根湯本」駅から徒歩20分の場所に位置します。

所在地は神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋184です。

Q. 「THE SCENE HAKONE YUMOTO」はどのような規模の施設ですか？

A. 木目調と石張りを組み合わせた5階建て構造で、各フロアにバルコニーを備えています。

客室はソファ・ベッド・ダイニングテーブルを揃えたスイートルームタイプで、愛犬同伴のまま滞在できる専用設備が整えられています。

Q. 料理はどのような内容ですか？

A. 料理長が手がけるコース料理が提供されます。

箱根の地形を地産食材で再現したアーティスティックな構成で、ジャンルを超えた創作美食となっています。

愛犬同伴のままダイニングを利用できます。

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