将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月22日、東京・将棋会館で行われ、木村一基九段（52）と千田翔太八段（32）が現在対局中だ。ベスト8進出をかけた注目の一戦は、振り駒で木村九段の先手番に決定。戦型は矢倉の出だしとなった。

【映像】木村九段VS千田八段 注目の一戦

伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。1回戦では、2回の王座挑戦経験を持つ木村九段と千田八段の激突となった。両者の公式戦対戦は全5局あり、木村九段の2勝、千田八段の3勝。直近の対戦は2023年7月の第82期順位戦B級1組で、千田八段が勝利している。

5期ぶりの挑戦を目指す木村九段と、4回目の挑戦者決定トーナメント参戦で伊藤王座への挑戦を狙う千田八段。注目の一戦を制し、8強入りを決めるのはどちらか。持ち時間は各5時間。

【昼食の注文】

木村一基九段 注文なし

千田翔太八段 バターチキンカレー

【昼食休憩時の残り持ち時間】

木村一基九段 3時間42分（消費1時間18分）

千田翔太八段 4時間19分（消費41分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）