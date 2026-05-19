SixTONES松村北斗、静岡県誕生150周年記念アンバサダー就任で知事と対面 富士登山にも意欲「あとはもうスケジュールだけです」

SixTONES松村北斗、静岡県誕生150周年記念アンバサダー就任で知事と対面 富士登山にも意欲「あとはもうスケジュールだけです」