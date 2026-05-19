【1/700 ウォーターライン No.351 日本海軍 軽巡洋艦 神通】 9月 発売予定 価格：2,860円 【1/700 ウォーターライン 日本海軍 戦艦 長門 1944】 9月 発売予定 価格：3,520円 【1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 鳥海 1942】 9月 発売予定 価格：3,740円

青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズから「日本海軍 軽巡洋艦 神通」（価格：2,860円）、「日本海軍 戦艦 長門 1944」（3,520円）、プラモデル「1/700 艦船（フルハルモデル）」シリーズから「日本海軍 重巡洋艦 鳥海 1942」（3,740円）を9月に発売する。

いずれも、艤装パーツを新たに考証し、設計。金型にはスライド機構を多数設けることにより、1/700スケールの緻密さを正確に再現している。

1/700 ウォーターライン No.351 日本海軍 軽巡洋艦 神通

軽巡洋艦「神通」は、14隻の5500トン級軽巡洋艦の一隻として建造された。コロンバンガラ沖海戦では駆逐艦隊を率い敵に打撃を与えたことで有名。

本キットは要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立てやすく、かつ的確に再現できる。機銃や探照灯など各種艤装を新設計で追加し、1/700スケールの精密感や緻密さをうまく表現している。

【特長】

・カラー塗装図を新たに付属

・スライド金型を使用し、緻密かつ精密なモールドを実現

・機銃、探照灯を中心に、各種艤装をアップデート

【新金型でリニューアルした艤装パーツ】

九六式25mm連装機銃

110cm探照灯

9mカッター

12m内火艇

11m内火艇

ラジアルダビット

錨（アンカー）

菊花紋章

航空機用カタパルト

水上偵察機

〈艦種〉軽巡洋艦

〈国籍〉日本

【製品仕様】

＜金型追加＞

価格：2,860円

発売月：9月予定

スケール：1/700

素材：PS

※リニューアル後もシリーズ No.は継続します。ご予約、ご購入時には内容を確認することをお勧めします。

1/700 ウォーターライン 日本海軍 戦艦 長門 1944

戦艦「長門」は、1920年代に八八艦隊計画の主力艦として姉妹艦「陸奥」と共に就役。太平洋戦争でも撃沈されることなく生き残り、横須賀で終戦を迎えた。

本キットでは戦艦「長門」が唯一砲撃戦を実施した1944年、レイテ沖海戦時の艦容を再現。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立てやすく、かつ的確に再現できる。高角砲、機銃や探照灯など各種艤装を新設計で追加し、1/700スケールの精密感や緻密さをうまく表現している。

【特長】

・カラー塗装図を新たに付属

・スライド金型を使用し、緻密かつ精密なモールドを実現

・高角砲、機銃、探照灯を中心に、各種艤装をアップデート

【新金型でリニューアルした艤装パーツ】

八九式12.7cm連装高角砲

九六式25mm連装機銃

九六式25mm3連装機銃

110cm探照灯

60cm信号探照灯

13号電探

呉式二号五型射出機

9mカッター

11m内火艇

12m内火ランチ

錨（アンカー）

菊花紋章

〈艦種〉戦艦

〈国籍〉日本

【製品仕様】

＜金型追加＞

価格：3,520円

発売月：9月予定

スケール：1/700

素材：PS

※「日本海軍 戦艦 長門 1944 リテイク」に新金型を追加した商品となります。ご予約、ご購入時には内容を確認することをお勧めします。

1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 鳥海 1942

「鳥海」は高雄型重巡洋艦の4番艦として就役、開戦緒戦の南方作戦や第一次ソロモン海戦を戦い抜いたが、1944年レイテ沖海戦で米艦載機によって大破し、自沈処分された。本キットは1942年時の「鳥海」を1/700スケールのプラスチックモデルキット化。要点を抑えたパーツ構成で、シンプルで組み立てやすく、かつ的確に再現できる。高角砲や機銃など各種艤装を新設計で追加。

【特長】

・カラー塗装図を新たに付属

・スライド金型を使用し、緻密かつ精密なモールドを実現

・高角砲、機銃を中心に、各種艤装をアップデート

【新金型でリニューアルした艤装パーツ】

九六式25mm連装機銃

60cm信号探照灯

110cm 探照灯

方位探知機

12m内火ランチ

11m内火艇

9mカッター

ラジアルダビット

呉式二号五型射出機

錨（アンカー）

菊花紋章

零式水上偵察機

〈艦種〉重巡洋艦

〈国籍〉日本

【製品仕様】

＜金型追加＞

価格：3,740円

発売月：9月予定

スケール：1/700

素材：PS

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※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。