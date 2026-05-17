「絶対に抱かれるな」平成グラビアで強さを叩き込まれたMEGUMIだから知っている、中年から人生の主役になる方法

グラビアアイドルとしてキャリアをスタートし、女優、プロデューサーへと進化を続けてきたMEGUMI。若い頃に平成グラビアの現場で叩き込まれたのは、自分を守り、強くあることの大切さだった。育児と仕事が重なり、30代は仕事に悩んでいた時期だったと振り返る彼女は、なぜ40代の今をここまで軽やかに生きられるのか。



【画像】MEGUMI、4キロ減量で取り戻した「体への自信」



新著『わたしはこれでやせました』にも通じる、中年から自分の人生を主役として生きるための考え方について聞いた。〈前後編の後編〉

体育会系の部活のようなグラビア現場

──ダイエットを通じて「タンクトップがかっこよく着られるようになった」ということですが、露出が多い服は「いやらしく見える」気がして苦手な人も多いと思います。どうすればかっこよく着こなせますか？

MEGUMI（以下同） 運動が大事だと思います。筋肉がないと「なまめかしく」見える。それが「いやらしさ」につながるような気がします。

本でも書きましたけれど、食事でやせて、運動で形を作る。筋肉と比例して自信もつくので、「露出して大丈夫かな」という罪悪感や違和感も、かなぐり捨てられる気がします。そういう心の迷いは、他者に伝わるものだと思う。

──グラビア時代は、肌の露出に対しての意識は今と違いましたか？

最初こそ恥ずかしさがありましたが、だんだん感覚が麻痺していきました（笑）。若い時は胸ももっと大きかったんですけど、ミニスカに水着に、ユニフォームのように布の少ない衣装を着ていた感じ。

私がいたグラビアの現場は女性スタッフが多かったし、右向いて、左向いて、振り返ってと段取りが多くて、色気なんて何もない。こっちはやることだらけで必死。「もっと胸が大きく見えるようにするにはこうだ」とか、「ウエストが細く見えるにはこうだ」とか。楽しかったですよ、体育会系の部活みたいな雰囲気で。

──でも「男性に見られる仕事」として、危ない目にもあったのでは。

危険はいっぱいあったと思います。セクハラまがいのことも当然あったし、流されそうになることもあった。所属していたイエローキャブは事務所の雰囲気がすごくよくて「強く生きろ！ 絶対に抱かれるな」と教え込まれました。飲み会に誘われて断れない時は、相手を酔っ払わせてタクシーに乗せて、自分は家に帰るみたいな（笑）。

本当にいい会社でした。精神面でもプロフェッショナルとしても教育をしてもらった。グラビア出身の女優さんってかっこいい人が多いと思うんですけど、あの環境で自分を守り続けてきた強さから来てると思うんですよね。身体を動かしていれば、心も強くなって、いろいろな障害を跳ね返せるなというのは、実感としてありますね。

──若い頃と今とで、自分の見せ方への意識は変わりましたか？

若い時はとにかく露出していればいい、みたいな感じで、知恵も何もなかった。今は骨格診断もするし、似合う色も把握しているし、どこを鍛えると綺麗に見えるかもわかってきた。44年間のトライ＆エラーがあったからこそ、自分の答えが出てきた感じです。それこそ、年を重ねる醍醐味なのかも。

「おっぱいばかり言われる」時代が変わっても変わらないもの

──今は、自身の経験を通した、平成グラビアドラマも鋭意制作中で。

今回、ドラマに出てもらうために200人ぐらいオーディションしましたけども、私がグラビアの現場にいたときから女性陣の悩みは全然変わってないんですよ。

──悩み？

「おっぱいばかり言われる」とか、「そういう目で見られる」とか。時代はこんなに変わっているのに、女性に対するまなざしって、言葉にこそしていないけど変わっていない。それを今回すごく突きつけられました。

でも彼女たちは、自分のウィークポイントだと思っていることをチャームポイントに変えて立っているんですよね。コンプレックスを自分の宝物に変える強さ。それが自分のエネルギーにもなるし、努力の種にもなる。グラビアから俳優の道やバラエティで覇権をとってやる、みたいな。いつの時代も強い女性は素敵です。

「本当の幸せって、自分でしか作れない」

──子育て中の女性は、どうしても自分を後回しにしがちです。

私もそうでしたよ。母の血なのかな……？ 理想の母親像を目指して、専業主婦になろうとしていたくらいなので（笑）。だからこそ、当時はお迎えに行けなかったり、手のこんだお弁当が作れなかったりするたびに、すごく自分を責めていた。

でも今思うのは、母が機嫌よくいることが一番だということ。誰もルールを変えてくれないし、自分の大変さにも気づいてくれない。

──「男は幸せにしてくれない」と、成田悠輔さんとの対談でおっしゃっていましたよね。

そういうことです（笑）。幸せにしてくれる人もいるかもしれませんけれど、本当の幸せって、自分でしか作れない。自分のことは自分にしか気づけないから、まず自分を幸せにして、それから他者と関わる方が早いのでは、と。

──仕事では悩んでいた時期があったと聞きました。

そうそう。子育てと重なって、仕事もどんどん減っていった時期です。結局、無視が一番辛いんですよ。叩かれることよりも、誰にも興味を持たれない瞬間の方がずっと怖かった。だから美容を頑張ってみたり、芝居の勉強をしたり、経営を始めたり、動き回った先に今があります。

──40代はミッドライフ・クライシスとも言われていますが、MEGUMIさんはどうですか？

30代にもがき切ったから、今のところはないですね！ 育児とキャリアと自分の機嫌の取り方、全部30代に悩み切ったのはよかったかもしれない。

本にも書いたんですけど、「子どもが小さいからダイエットに踏み切れない」という女性の声をよく聞くんですよ。でも「じゃあ、いつだったらいいの？」って思う。子どもが巣立ったらさらに10キロ太っているかもしれないし、やることはもっと増えているかもしれない。

結局、今しかない。自分を後回しにしていると、ずっと後回しのままなんですよね。1個だけでいいから、今始めてみてもらいたいです。

#1はこちら

取材・文／嘉島唯 撮影／野粼慧嗣

わたしはこれでやせました

ＭＥＧＵＭＩ

2026/5/13

1760 円（税込）

192ページ

ISBN： 978-4478124512

◎美容の次はダイエット！ 食事でやせて運動でカタチを整える。MEGUMI流ダイエット、教えます！ ◎女優やモデルが食べているもの、使っているもの、こっそり続ける運動、エステの他、ちゃんとやせなくてもやせ見えすれば勝ち!? な裏ワザまで大公開！ ◎ダイエットをはじめる「本気スイッチ」の入れ方までとことんあなたに寄り添います。 【CONTENTS】 Chapter１ 「勝手にやせるカラダ」を手に入れる 「ガマン」や「がんばり」不要! MEGUMI式ダイエット 食欲をねじ伏せる「3つのワザ」 モデル・女優がこぞって飲んでる「カラダ燃焼ハーブビネガー」 やせる「お白湯」のつくりかた ＜COLUMN＞ MEGUMIの「食べたい」「食べちゃった」をなんとかする秘密兵器 ダイエット中は美肌のチャンス! ＜COLUMN＞ MEGUMIの最新おすすめコスメ