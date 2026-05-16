7回、村上の安打性の打球をホーナーが好捕

【MLB】カブス 10ー5 Wソックス（日本時間16日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が15日（日本時間16日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の打席で安打性の打球を放ったが、二塁手が“超絶ダイブ”で阻止。相手野手のビッグプレーに「エイリアンなの？」「信じられない」と日米ファンから驚きの声が殺到した。

村上が驚愕プレーの“被害者”になった。7回2死で迎えた第4打席、村上は2球目を強振すると、一、二塁間へ鋭い打球を飛ばした。右前に抜けると思われたが、二塁のホーナーが俊敏に反応。横っ飛びのダイビングキャッチで好捕すると一塁へ送球。村上は安打を“強奪”される形となった。

カブス地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」は公式X（旧ツイッター）で、ホーナーの美技を紹介。「言葉では言い表せない」と29歳のプレーを絶賛した。動画を見たファンもSNSで反応。「リーグ最高の二塁手」「ワールドクラスの盗人」「オリンピック選手のような運動能力」「スーパーキャッチ！ 守備うますぎる」など、ホーナーへの称賛が数多く寄せられていた。

試合前には、村上が鈴木誠也外野手や今永昇太投手らと談笑し、記念撮影を行うなど和やかな場面も見られた“シカゴ対決”。チームは敗れ、村上は4打数1安打。マルチ安打はカブスの名手に阻止された。（Full-Count編集部）