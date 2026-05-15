「右か左か分からない！」 事故を呼ぶ「斜め合流」のウインカーどっちが正解？

2026年も4月中盤となり、いよいよゴールデンウィークの大型連休が月末に迫ってきました。

連休中は帰省や旅行などで、普段走り慣れていない遠方の道路を運転する機会が増える時期です。

【画像】「ええぇぇ…！？」 これが「ウインカーに迷った」ときの判断方法です！（27枚）

不慣れな道でドライバーを悩ませる要因のひとつに、幹線道路やバイパスなどへ斜めに合流するような形状の道路での「ウインカーをどちらに出すか」という問題があります。

自分では合流のつもりで右ウインカーを出したのに、実は左ウインカーが正解だったというケースも少なくありません。

このウインカーの方向は、道路交通法上その場所が「交差点」なのか、それとも「付加車線（加速車線）からの進路変更」なのかによって明確に決まります。

見分けるための重要なポイントは、“路面の標示”です。

もし自分が走っている側の道路に「止まれ」の標識や白い実線の一時停止線が引かれている場合、そこは法的に「交差点」として扱われます。

交差点において左斜め前方の道路へ進入する行為は「左折」となるため、ハンドルを切る方向と同じく「左ウインカー」を出すのが正解です。

一方で、一時停止線がなく、本線と並行するような加速車線が設けられている場合は「進路変更」に該当するため、右側の本線に入るという意味で「右ウインカー」を出す必要があります。

この判断を誤ると“合図不履行”などの違反に問われる可能性もあるため、連休中のドライブでは停止線の有無をしっかりと確認することが大切です。

しかし、頭ではルールを理解しているつもりでも、実際の運転ではとっさに判断できず、迷ってしまうドライバーが多いのが実情。

インターネット上やSNSでもこの問題はたびたび話題に上り、「本線側のクルマに自分の存在をしっかりアピールしたいから、左折扱いだと分かっていてもあえて右ウインカーを出してる」といった声や、「左ウインカーを出していると本線を走るクルマから見えにくい…」「ルール通りだと追突されそうで恐怖を感じる」「いっそハザードを出したいくらいだ」といったドライバーとしての切実な意見が多く見受けられます。

また、「教習所で習ったはずなのに、実際の道路に出ると斜めの角度が微妙すぎて、交差点なのか合流なのか一瞬で判断できないよ」といった、道路構造そのものの分かりにくさを指摘するコメントも目立ちます。

確かに、交差点であっても本線側のクルマに対して自分の動きを知らせることは安全上重要に思えるかもしれません。

しかし、誤った合図は周囲のドライバーに予期せぬ誤解を与え、かえって事故のリスクを高めてしまう恐れがあります。

目前に迫ったゴールデンウィークの楽しいドライブを悲しい事故や交通違反で台無しにしないためにも、一時停止線や標識といった道路が発するサインを見逃さないことが重要です。

迷いやすい斜め合流のルールを今一度しっかりと心に留め、周囲の状況を的確に判断して、心にゆとりを持った安全運転で連休のお出かけを楽しんでください。