バレーボール女子日本代表の新シーズンに向けた会見が11日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで開かれた。今季、SVリーグを制したSAGA久光の北窓絢音（21）は「武器は守備。守備でいい流れを作り、チームに貢献したい」と抱負を述べた。

所属チームでは今季から中田久美監督が復帰。昨年の代表活動を終えてチームに合流すると、「代表でベンチスタートというのは情けない。それで終わったらダメだ」とハッパをかけられたという。北窓自身もその言葉に「スイッチが入った」といい、強みのレセプションを伸ばし、ジャンプ力の強化にも注力。最高到達点は6センチ上がり、306センチに達したという。

結果を出し、自信もつかんで臨む代表シーズン。ポジション面ではアウトサイドヒッターにこだわりがあるといい、「フェルハト（・アクバシュ監督）にはアウトサイドとして評価してもらいたいし、“北窓を使いたい”と思ってもらえるように頑張りたい」と言葉に力を込める。

佐賀を離れる際には中田監督からは「“気合で行け！”という感じでしか言われていない（笑い）」というが、「久美さんのおかげで本当に成長できたと思えたシーズンだったので、やっぱり久美さんに“よくやった”と言われるように頑張りたい」と笑顔で話した。