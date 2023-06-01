【今日の献立】2026年5月11日(月)「牛肉の甘辛炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉の甘辛炒め」 「ニンジンのクルミ和え」 「キムチとワカメのスープ」 の全3品。
甘辛味の炒めものに風味豊なクルミ和え、お手軽スープを添えて。
【主菜】牛肉の甘辛炒め
牛肉に下味をつけておけば、後は炒めるだけ！
調理時間：30分
カロリー：479Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
＜調味料＞
酒 大さじ1/2
ハチミツ 大さじ2
しょうゆ 大さじ2.5
ニンニク (すりおろし)1片分
ショウガ (すりおろし)1片分
玉ネギ 1/2個
シメジ 1/2袋
ピーマン 2個
ニンジン 1/4本 春雨 30g
ゴマ油 小さじ2
白ゴマ 適量
ニンジンは皮をむき、細切りにする。春雨は袋の表示時間通りにゆで、ザルに上げて水で洗う。よく水気をきって、食べやすい長さに切り、分量外のゴマ油小さじ1をからめる。
2. 全体に火が通ったら春雨を加えて炒め、汁気がなくなるまで炒めて器に盛り、白ゴマを散らす。
【副菜】ニンジンのクルミ和え
クルミは少し食感が残るようにするのがポイントです！
調理時間：15分
カロリー：139Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
＜和え衣＞
クルミ 30g
酒 小さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1.5~2
2. 煎ったクルミはすり鉢ですり、その他の＜和え衣＞の材料と混ぜ合わせる。
3. (2)にニンジン、サヤインゲンを加えて和え、器に盛る。
【スープ・汁】キムチとワカメのスープ
包丁、まな板を使わずできるお手軽スープです！
調理時間：10分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ワカメ (干し)小さじ2
ウズラの卵 4~6個
＜スープ＞
鶏ガラスープの素 小さじ1~1.5
みりん 小さじ1.5
水 400ml
甘辛味の炒めものに風味豊なクルミ和え、お手軽スープを添えて。
【主菜】牛肉の甘辛炒め
牛肉に下味をつけておけば、後は炒めるだけ！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：479Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）牛肉 (薄切り)200~250g
＜調味料＞
酒 大さじ1/2
ハチミツ 大さじ2
しょうゆ 大さじ2.5
ニンニク (すりおろし)1片分
ショウガ (すりおろし)1片分
玉ネギ 1/2個
シメジ 1/2袋
ピーマン 2個
ニンジン 1/4本 春雨 30g
ゴマ油 小さじ2
白ゴマ 適量
【下準備】牛肉は食べやすい大きさに切り、＜調味料＞の材料をもみ込む。玉ネギは縦薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ピーマンは縦半分に切って種とワタを取り、さらに細切りにする。
©Eレシピ
ニンジンは皮をむき、細切りにする。春雨は袋の表示時間通りにゆで、ザルに上げて水で洗う。よく水気をきって、食べやすい長さに切り、分量外のゴマ油小さじ1をからめる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱して牛肉を炒め、色が変わってきたら玉ネギ、シメジ、ピーマン、ニンジンを加えてさらに炒める。
©Eレシピ
2. 全体に火が通ったら春雨を加えて炒め、汁気がなくなるまで炒めて器に盛り、白ゴマを散らす。
©Eレシピ
【副菜】ニンジンのクルミ和え
クルミは少し食感が残るようにするのがポイントです！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：139Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ニンジン 1/2本 サヤインゲン 6~8本 塩 少々
＜和え衣＞
クルミ 30g
酒 小さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ1.5~2
【下準備】ニンジンは皮をむいて長さを半分に切り、幅5mmの棒状に切る。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、幅5mmの斜め切りにする。＜和え衣＞のクルミはフライパンで香ばしく煎り、細かく刻む。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にニンジン、塩、たっぷりの水を入れて中火にかけ、煮たったらサヤインゲンを加えて柔らかくなるまで3〜4分ゆでてザルに上げ、粗熱を取る。
©Eレシピ
2. 煎ったクルミはすり鉢ですり、その他の＜和え衣＞の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. (2)にニンジン、サヤインゲンを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】キムチとワカメのスープ
包丁、まな板を使わずできるお手軽スープです！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）白菜キムチ 60g
ワカメ (干し)小さじ2
ウズラの卵 4~6個
＜スープ＞
鶏ガラスープの素 小さじ1~1.5
みりん 小さじ1.5
水 400ml
【下準備】白菜キムチが大きい場合は、ザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら白菜キムチを加えてウズラの卵を落とし入れる。再び煮たったらワカメを加え、ワカメがやわらかくもどったら器に注ぐ。
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