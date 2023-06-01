プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉の甘辛炒め」 「ニンジンのクルミ和え」 「キムチとワカメのスープ」 の全3品。
甘辛味の炒めものに風味豊なクルミ和え、お手軽スープを添えて。

【主菜】牛肉の甘辛炒め
牛肉に下味をつけておけば、後は炒めるだけ！

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調理時間：30分
カロリー：479Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)200~250g
＜調味料＞
  酒  大さじ1/2
  ハチミツ  大さじ2
  しょうゆ  大さじ2.5
  ニンニク  (すりおろし)1片分
  ショウガ  (すりおろし)1片分
玉ネギ  1/2個
シメジ  1/2袋
ピーマン  2個
ニンジン  1/4本 春雨  30g
ゴマ油  小さじ2
白ゴマ  適量

【下準備】

牛肉は食べやすい大きさに切り、＜調味料＞の材料をもみ込む。玉ネギは縦薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ピーマンは縦半分に切って種とワタを取り、さらに細切りにする。

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ニンジンは皮をむき、細切りにする。春雨は袋の表示時間通りにゆで、ザルに上げて水で洗う。よく水気をきって、食べやすい長さに切り、分量外のゴマ油小さじ1をからめる。

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【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱して牛肉を炒め、色が変わってきたら玉ネギ、シメジ、ピーマン、ニンジンを加えてさらに炒める。

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2. 全体に火が通ったら春雨を加えて炒め、汁気がなくなるまで炒めて器に盛り、白ゴマを散らす。

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【副菜】ニンジンのクルミ和え
クルミは少し食感が残るようにするのがポイントです！

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調理時間：15分
カロリー：139Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ニンジン  1/2本 サヤインゲン  6~8本   塩  少々
＜和え衣＞
  クルミ  30g
  酒  小さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  小さじ1.5~2

【下準備】

ニンジンは皮をむいて長さを半分に切り、幅5mmの棒状に切る。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、幅5mmの斜め切りにする。＜和え衣＞のクルミはフライパンで香ばしく煎り、細かく刻む。

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【作り方】

1. 鍋にニンジン、塩、たっぷりの水を入れて中火にかけ、煮たったらサヤインゲンを加えて柔らかくなるまで3〜4分ゆでてザルに上げ、粗熱を取る。

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2. 煎ったクルミはすり鉢ですり、その他の＜和え衣＞の材料と混ぜ合わせる。

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3. (2)にニンジン、サヤインゲンを加えて和え、器に盛る。

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【スープ・汁】キムチとワカメのスープ
包丁、まな板を使わずできるお手軽スープです！

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調理時間：10分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

白菜キムチ  60g
ワカメ  (干し)小さじ2
ウズラの卵  4~6個
＜スープ＞
  鶏ガラスープの素  小さじ1~1.5
  みりん  小さじ1.5
  水  400ml

【下準備】

白菜キムチが大きい場合は、ザク切りにする。

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【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら白菜キムチを加えてウズラの卵を落とし入れる。再び煮たったらワカメを加え、ワカメがやわらかくもどったら器に注ぐ。

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