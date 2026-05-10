【殿堂入り】クックパッドで人気！お弁当のすきまがかわいく埋まる「ちくわで海苔チーズ」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.120】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

殿堂入り！お弁当のすきま埋めおかず

お弁当作りで、おかずとおかずの間にすきまができてしまうことってよくありますよね。ミニトマトなどを詰めて埋めることができますが、毎回トマトでは味気ない…そんな時に頼りになるのが、小さな「すきま埋めおかず」です。今回はクックパッドに投稿されているたくさんのすきま埋めおかずの中から、殿堂入りのおかずレシピをご紹介します。

つくれぽ2100件超の人気レシピ「お弁当に！ちくわで海苔チーズ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：とろけるチーズを使う！



ポイント2：ちくわが冷めてから切る！



ちくわに切れ目を入れて開いたら、スライスチーズと味付け海苔をのせます。この時、とろけるタイプのチーズを使うことがポイントです。くるくると巻き終わったら爪楊枝でとめて、電子レンジでチーズがとろけるまであたためます。カットして楊枝を外すのは、ちくわが冷めてから行いましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「すきま埋めにぴったりだし、おいしかったです！」「初めてでも上手にできました◎子どももおいしいと言ってくれました」といった声がたくさん届いています。

とろけるチーズを使っているから、ちくわと海苔がしっかりくっついて、渦巻きがほどけにくくなっています。お昼にお弁当箱を開けた時に、かわいい渦巻き模様が見えると少しだけ嬉しくなるはず。かわいくてお弁当のすきまが埋まるおかずレシピは、覚えておくと役立ちますよ。

（TEXT：菱路子）

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