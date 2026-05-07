＜ワタシは悪くない！＞ママ友「ちゃんと子どもを見てて！」いきなり何？気分ワル〜ッ【第1話まんが】
私はチヒロ（32）。タクミ（8歳）、ユウ（5歳）、アキラ（2歳）を育てています。3人きょうだいって本当に大変なんです。毎日うるさいし、旦那と会話をする時間もとれやしません。私は正社員で働いているので、保育園や学童、習い事と、実家の手を借りながら子育てをしています。もし私が専業主婦だったら、一日中子どもたちと一緒にいるのかと思うと正直ゾッとします。今日は久しぶりの平日休み。次男のママ友にお誘いを受け、公園で遊んでいるところです。ママさんたちとの集まりは、とっても楽しいです。
公園には保育園の他のグループの子どももいて、その中にリサちゃんもいました。リサちゃんの子どもたちは、うちの子どもたちと全員、同性同学年で、一時期は仲よくしていたのですが、ここ最近は、私や私の子どもにとても冷たい態度なのです。だから私もなるべく話しかけたりしないようにしていたのですが……。
ママさんたちと楽しくおしゃべりをした帰り道、突然リサちゃんから電話がかかってきて、「子どものことちゃんと見ていてよ」と怒られたのです。
小さい子が大泣きしていることは気づいてましたが、あそこは公園。特に気にとめませんでした。
リサちゃんが言うには、次男は自分が怪我をさせたことにも気づいていなさそうだったとのこと。私もママ友とのおしゃべりに夢中で、そんなことがあったなんて全然知りませんでした。誰にぶつかったのか聞いてみたのですが、リサちゃんからは「知らない。私なら自分で聞いて探すけど」と冷たい返事しかありません。
今日はママ友と公園で楽しくおしゃべりをしていました。ストレス発散はおしゃべりに限りますね。とても楽しい時間を過ごしたのに、リサちゃんの電話で台無しです。
もし本当に次男がよその子とそんなに激しくぶつかっていたなら、誰かが私に教えてくれるはずですし、相手の親も私の方に来ていたはずでしょう。けれども誰も何も言ってこないので、リサちゃんが大げさなんだと思います。
もともと私のことが嫌いだから、こうやって大げさに批判して貶める機会を狙っていたのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
公園には保育園の他のグループの子どももいて、その中にリサちゃんもいました。リサちゃんの子どもたちは、うちの子どもたちと全員、同性同学年で、一時期は仲よくしていたのですが、ここ最近は、私や私の子どもにとても冷たい態度なのです。だから私もなるべく話しかけたりしないようにしていたのですが……。
ママさんたちと楽しくおしゃべりをした帰り道、突然リサちゃんから電話がかかってきて、「子どものことちゃんと見ていてよ」と怒られたのです。
小さい子が大泣きしていることは気づいてましたが、あそこは公園。特に気にとめませんでした。
リサちゃんが言うには、次男は自分が怪我をさせたことにも気づいていなさそうだったとのこと。私もママ友とのおしゃべりに夢中で、そんなことがあったなんて全然知りませんでした。誰にぶつかったのか聞いてみたのですが、リサちゃんからは「知らない。私なら自分で聞いて探すけど」と冷たい返事しかありません。
今日はママ友と公園で楽しくおしゃべりをしていました。ストレス発散はおしゃべりに限りますね。とても楽しい時間を過ごしたのに、リサちゃんの電話で台無しです。
もし本当に次男がよその子とそんなに激しくぶつかっていたなら、誰かが私に教えてくれるはずですし、相手の親も私の方に来ていたはずでしょう。けれども誰も何も言ってこないので、リサちゃんが大げさなんだと思います。
もともと私のことが嫌いだから、こうやって大げさに批判して貶める機会を狙っていたのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと