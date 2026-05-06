平井 大が、自身主催のビーチフェス＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞を千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜で開催し、2日間で4万人の観客を魅了した。

＜THE BEACH TRIP＞は、2019年に沖縄と神奈川で開催されたのを皮切りに、2022年以降は毎年初夏に行われている恒例のビーチライブだ。2026年は5月4日〜6日に千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜、さらに5月9日、10日に大阪・泉南ロングパークにて、計5公演の開催を予定していた。しかし、5月4日の公演は強風の影響により中止に。これを受け、急遽本日の公演の模様をYouTubeで生配信することが決定し、画面越しにも多くの視聴者を楽しませた。

ライブは、ビーチにぴったりな「Surf’n Turf」で幕を開け、代表曲「Stand by me, Stand by you.」など28曲を披露した。

さらに、「THE BEACH TRIP」のために制作され、“THE BEACH TRIP DROPS”と題して連続配信中の新曲から、「OUR SEASON (夏の気まぐれにkissを)」、「Dreamers」、そして愛するパートナーへの想いを込め、自身が最期を迎えるときに送る“最後のラブレター”として制作された「once again」を、この2日間で初披露した。また、未発表の新曲「ONE (not lonely)」もサプライズで披露し、会場を大いに沸かせたという。

4月15日に配信された世界的キッズソングのカバー「Baby Shark」では、観客をステージに招き、子どもから大人まで一緒に踊りながら歌うハートフルな一幕も見られた。さらに、観客からのリクエストに応え、即興で人気曲「Anniversary」や「Buddy」を披露する場面もあり、会場は終始アットホームな雰囲気に。

MCでは「今日はみんな、僕の音楽を楽しみに、この素晴らしいビーチに遊びにきてくれて本当にありがとう。いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は、皆さんのたくさんの愛に支えられて、こうやってステージに立つことができています。みんなからの愛を心にいっぱい抱きしめて、これからも音楽頑張っていきます。本当にありがとう！」とファンへの感謝を伝えると、最後に、「これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびりみんなで楽しく生きていきましょう！」という言葉とともに代表曲「Slow & Easy」で締め括った。

＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞は、5月9日・10日に大阪・泉南ロングパークでも開催予定だ。さらに、平井1人でシンプルかつピュアに音楽を届ける弾き語りのビーチライブ＜THE SOLO TRIP？を全国3都市で開催予定とのこと。

また、YouTube生配信は本日24時までの期間限定でアーカイブが残るということなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞

詳細：https://hiraidai.com/thebeachtrip2026/ 5月4日（月・祝）千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜 →強風のため中止

5月5日（火・祝）千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜

5月6日（水・祝）千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜

5月9日（土）大阪・泉南ロングパーク

5月10日（日）大阪・泉南ロングパーク