本拠地のレッズ戦に「5番・右翼」で先発

■カブス ー レッズ（日本時間5日・シカゴ）

カブス・鈴木誠也外野手が4日（日本時間5日）、本拠地で行われたレッズ戦に「5番・右翼」で先発出場。4回に5試合ぶりとなる今季6号の同点3ランを放った。本塁打数では大谷翔平投手（ドジャース）に並んだ。

第1打席は投ゴロに打ち取られたが、0-3とリードを許して迎えた4回無死一、二塁の好機で、右腕ペッティの高めに抜けたシンカーを振り抜いた。打球速度112.6マイル（約181.2キロ）、飛距離455フィート（約138.6メートル）、角度23度の弾丸ライナーでバックスクリーン左に運んだ。

鈴木はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右膝を痛めた影響で、今季初出場は4月10日（同11日）と出遅れたが、出場11試合目となる21日（同22日）のフィリーズ戦で特大の1号2ランを放つと、勢いに乗った。

そこから3試合連続でアーチを描き、4月は18試合で打率.328、5本塁打、OPS.988の好成績だった。27日（同28日）以来の一発に、本拠地のファンも大興奮となった。（Full-Count編集部）