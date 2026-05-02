クナイプ新作シュガースクラブ登場♡癒しの香りで叶えるうるすべ肌

毎日のバスタイムをもっと特別にしてくれる新アイテムが登場♡ドイツ生まれのハーバルブランドクナイプから、「シュガースクラブ」シリーズの新作“サンダルウッド”が仲間入り。角質ケアと保湿を同時に叶える“うるじゅわ”な使い心地で、心も肌も満たされるひとときを届けてくれます♪

やさしく磨くシュガースクラブの魅力

クナイプのシュガースクラブは、天然植物オイルと砂糖（シュガー）から生まれたボディケアアイテム。塩よりも粒子が細かく、肌あたりがやさしいのが特徴です。

古い角質や汚れをマイルドにオフしながら、水分をしっかりキープ。さらにオイルが角層まで浸透し、ボディクリームいらずのしっとり肌へ導きます。忙しい日でも、効率よくケアできるのが嬉しいポイントです。

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サンダルウッドの癒しの香り

新作「クナイプシュガースクラブサンダルウッド」は、スクラブでは珍しいサンダルウッドオイルを配合。深みのあるウッディでほんのりスパイシーな香りが、心を穏やかに整えてくれます。

さらにシアバター（保湿成分）も配合し、乾燥肌・脂性肌どちらにも対応。使うたびに、ふっくらとキメの整った肌へと導きます。日本でも馴染みのある白檀の香りで、リラックスタイムをより贅沢に♪

商品詳細と使い方

クナイプシュガースクラブサンダルウッド



価格：1,760円（税込）

使用方法は、身体を洗浄後、濡れた肌にやさしくマッサージするようになじませるだけ。

週1～2回の使用が目安です。ごわつきが気になる肘・膝・かかとにはくるくると、脚には優しく流すように使うのがおすすめ。

容量：200mL

発売日：2026年5月19日（火）

販売先：LOFT（先行販売）

ご褒美バスタイムを叶えて♡

クナイプの新作シュガースクラブは、角質ケアと保湿、そして香りの癒しまで叶えてくれる優秀アイテム。毎日のバスタイムに取り入れるだけで、肌も心もやさしく整います。

これからの季節の乾燥対策やご褒美ケアとして、ぜひ取り入れてみてくださいね♪