エスティ ローダー新作リップ♡宝石の輝き纏う限定コレクション

ラグジュアリーコスメブランドエスティ ローダーから、宝石の輝きにインスパイアされた限定リップコレクションが登場。ポジティブなエネルギーをまとったカラーが、いつものメイクに華やぎをプラスしてくれます。うるおいとツヤ、そして自然な血色感を叶える次世代リップは、毎日を少し特別に彩る存在に♡

宝石の輝きを唇に宿す限定リップ

ピュア カラー ジェリー グロウ バーム

価格：各3,960円（税込）

「ジェムストーン グロウ コレクション」は、貴石の美しさとエネルギーから着想を得た限定シリーズ。人気の「ピュア カラー ジェリー グロウ バーム」に、特別な4色がラインアップしています。

リップケア・プランパー・グロスの機能を兼ね備えた多機能バームは、ひと塗りでみずみずしいツヤと自然な発色を実現。唇本来の美しさを引き立てながら、表情に透明感と輝きをプラスします。

発売日：2026年5月1日（金）

販売：オンライン限定

展開カラー：全4色

浅見めいプロデュースのリッププランパー新作♡キラちゅる唇を叶える限定コスメ

うるおい続く贅沢なテクスチャー

なめらかに伸びるフォーミュラは、唇に触れるとオイルのように変化。イタリア産レッドラズベリー由来のベリーインフューズが配合され、唇のバリア機能をサポートしながら、うるおいを長時間キープします。

乾燥による縦ジワや皮むけを整え、ふっくらとした仕上がりへ導くのも嬉しいポイント。さらに、唇のpHに応じて色づくため、一人ひとりに似合う自然なカラーを楽しめます。

限定4色ラインアップをチェック

10 コーラル バイタリティ



温かみのあるコーラルで、明るくフレッシュな印象に。

11 ローズ ブリス



淡いピンクがやさしく色づき、ナチュラルな血色感を演出。

12 ルビー チャーム



上品なレッドが洗練された華やかさをプラス。

13 ラッキー ペリドット



透明感のあるニュアンスカラーで軽やかな仕上がりに。

毎日にきらめきをプラス♡

宝石のような輝きとポジティブなエネルギーをまとった今回のリップは、メイク時間をもっと楽しくしてくれるアイテム。気分やシーンに合わせてカラーを選べば、日常に小さな幸せが広がります。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな限定コレクションをぜひチェックしてみてください♪