【長谷川あかりさんの新しい定番おかず】魚を「ゆでる」驚きの発想！「さわらの湯煮」
【画像で確認】魚をゆでるときのポイントは？
材料や作り方は、シンプルでミニマム。でも、きちんとおいしいのが料理研究家・長谷川あかりさんのレシピ。「もっと気軽に魚を食べてほしい」という長谷川さんの思いからうまれ、SNSで大反響を呼んだ、令和の新しい定番おかず「魚の湯煮」をお届けします！
教えてくれたのは
▷長谷川あかりさん
料理研究家。手軽でちょっぴり意外性のあるシンプルな料理で大人気。管理栄養士の資格を持ち、体をいたわる料理が得意。
しっとりとゆでた魚にほろ苦い菜の花を添えて春を満喫
【おいしく作る新ワザ】
酒を入れたお湯で煮るだけでふっくらやわらかになる。
＜材料・2人分＞＊1人分166kcal／塩分0.6g
・さわら・・・ 2切れ（約160g）
・菜の花 ・・・1/2束（約100g）
酒 オリーブ油 しょうゆ 粗びき黒こしょう
＜作り方＞
1．菜の花をゆでる
直径20cmの鍋に水3カップ、酒大さじ1を入れて強火にかける。沸騰したら菜の花を入れてさっとゆで、取り出す。湯をきって粗熱をとり、2〜3等分に切る。
2．さわらをゆでる
鍋を再び強火にかけ、沸騰したらさわらを入れる。弱めの中火で6〜7分ゆでて湯をきり、器に盛って1を添える。オリーブ油、しょうゆ、粗びき黒こしょう各少々を全体にかけ、好みでレモンを添える。
静かにゆでるだけ
ぐらぐら沸騰させるとさわらがかたくなるので、湯の表面がゆらゆらした状態を保つようにゆでて。
＊ ＊ ＊
長谷川さんからは「湯煮は、鮭やさばなど好みの魚で作っても。菜の花の代わりに、刻んだトマトや、セロリの薄切りを塩もみして添えてもおいしい」とのメッセージも。ぜひ作ってみてくださいね。
レシピ考案／長谷川あかり 撮影／澤木央子 スタイリング／なかわざひろ美 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々